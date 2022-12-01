​​«ІТ-армія» протягом листопада призупинила роботу майже 900 онлайн-ресурсів рф

1 декабря 2022 г., 10:25

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Наші воїни продовжують звільняти Україну від окупантів, а ІТ-армія — розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті.



Мінцифра повідомила, що за останній місяць ​​«ІТ-армія» призупинила роботу купи російських сайтів та онлайн-ресурсів. Серед них:



Воєнторги та магазини дронів і радіоприладів

​​«ІТ-армія» зробила серію DDoS-атак на профільні магазини, щоб свіжомобілізовані росіяни через керівництво чи волонтерів не могли придбати якісне спорядження.



Центральний банк рф

Зробили відомими персонал банку, спеціалізовані системи та вихідні файли. Наші кібербійці опублікували також інформацію про банківські операції мо рф, персональні дані військовослужбовців рф, номери телефонів, рахунків і банківських карток.



Платформа пропутінських волонтерів Добро

Зламано та опубліковано дані 650 тисяч учасників платформи Добро, де під гаслом #МыВместе збирали мітинги на підтримку війни.



Альфа Банк

Серія DDoS-атак призвела до сотень обурених відгуків клієнтів банку та більшої недовіри до російської банківської системи загалом. А що трапилось, росіяни?



Ozon

У День шопінгу айтівці створили штучний попит на товари, що призвело до помилок у покупців на платформі. Менше покупок — менше податків в економіку рф.



Термінове оновлення 1С

1С випустило термінове оновлення, де виправлялася помилка із закладкою проти піратства. росіяни активно намагалися його завантажити, але все без шансів. Система була перевантажена, а підприємства не могли повернутися до роботи. Ось такі позапланові вихідні і ризик втратити дані.



День Гідності та Свободи

​​«ІТ-армія» оригінально привітала українців на 60 російських ресурсах, серед яких сайти міністерств, служб та управлінь.



Тендери

Багато корупційних схем рф зав'язані на тендерах. Айтівці повторно атакували дві великі платформи — РТС-тендер та Росэлторг, що могло зірвати тендери. До речі, раніше айтівці отримали особисті дані користувачів платформи Росэлторг.



Російський АІ

Айтівці зламали сайт національного центру розвитку штучного інтелекту та виклали вимоги, які рф потрібно виконати для завершення війни. Чекаємо.



Продовжуємо потужну боротьбу на кіберфронті!

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