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«Укренерго»: виробники забезпечують 73% споживання електроенергії

1 декабря 2022 г., 8:15
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Як повідомляє НЕК «Укренерго», станом на 11:00 30 листопада виробники забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні.

Дефіцит потужності складає 27%.

«Укренерго» наголошує, що поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.

До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі.

«Нагадаємо, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah», підкреслюють фахівці «Укренерго».

Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

Ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою.

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