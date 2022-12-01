«Укренерго»: виробники забезпечують 73% споживання електроенергії

1 декабря 2022 г., 8:15

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Як повідомляє НЕК «Укренерго», станом на 11:00 30 листопада виробники забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні.



Дефіцит потужності складає 27%.



«Укренерго» наголошує, що поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.



До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі.



«Нагадаємо, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah», підкреслюють фахівці «Укренерго».



Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.



Ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою.

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