Квартальний дохід «Укртелеком» зменшився на 10% до 1,13 млрд грн

1 мая 2024 г., 10:35

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За результатами першого кварталу 2024 року загальний дохід «Укртелеком» склав близько 1,13 млрд грн, що на 10% менше аналогічного періоду попереднього року. Показник EBITDA становив 275 млн грн, а маржа EBITDA – 24,3%. Капітальні інвестиції перевищили 74 млн грн. Сплачено близько 340 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

З початку повномасштабного російського вторгнення «Укртелеком» зазнає великих втрат, які через ворожу агресію постійно збільшуються. Станом на початок квітня внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 280 будівель компанії, а 52 – повністю зруйновано.

За попередніми підрахунками, прямі втрати компанії від зруйнованих будівель, втраченого обладнання, пошкоджених телекомунікаційних мереж та інших активів на тимчасово окупованих територіях сягають 700 млн грн.

Втім ремонтно-відновлювальні роботи проводяться всюди, коли та де є така можливість. Фахівці «Укртелеком» практично щодня усувають наслідки постійних ворожих атак на українські міста і села, відновлюючи зв'язок після комплексу відповідних заходів, що проводять військові. Наприклад інтернет-послуги від оператора надаються на рівні 90% населених пунктів України, що покриті його власною мережею станом на початок повномасштабного російського вторгнення.

Доходи від комерційної оренди нерухомості, що вивільнена завдяки модернізації мережі, протягом першого кварталу збільшилися майже на 43% у порівнянні з попереднім роком і склали близько 103 млн грн.

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