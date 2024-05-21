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«Укртелеком» інвестував понад два мільярди гривень у роки повномасштабної війни

21 мая 2024 г., 15:35
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«Укртелеком» інвестував понад два мільярди гривень у роки повномасштабної війни

За заявою «Укртелекому», оператор інвестував вже понад один мільярд гривень у розвиток телекомунікацій за два роки повномасштабної війни та планує збільшити інвестиції ще на мільярд у 2024 році.

Зазначено, «Укртелеком» продовжує розвивати сучасну телекомунікаційну інфраструктуру, розуміючи наскільки це важливо навіть у час війни. Протягом 2022-2023 років компанія інвестувала понад 1 мільярд гривень власних коштів на розвиток і модернізацію телекомунікаційної мережі та своєї IT-інфраструктури.

Основні напрямки вкладання коштів – удосконалення транспортної інфраструктури та ядра мережі з метою розширення їх пропускної здатності, гнучкості та захищеності від ворожих атак; модернізація мідної інфраструктури шляхом заміни її на сучасну оптичну, розбудова нових оптичних мереж доступу до сучасних телекомунікаційних сервісів. За два роки повномасштабної війни прокладено майже 11 тисяч кілометрів волоконно-оптичного кабелю. Також значних капітальних вкладень потребувало придбання додаткового обладнання автономного енергопостачання для забезпечення безперебійності надання користувачам послуг енергонезалежного інтернету.

Інвестиції у кібербезпеку – обов’язкова і важлива стаття витрат для підтримки стійкості та захищеності власної інфраструктури: як IT-ландшафта, так і технологічної інфраструктури.

У час повномасштабної війни з’явилися нові напрямки капітальних інвестиції, пов'язані з необхідністю відновлення пошкоджених та зруйнованих ворогом вузлів зв'язку і лінійної інфраструктури.

Повідомляється, «Укртелеком» й надалі продовжує розбудову нових оптичних мереж та модернізацію мідної інфраструктури. У цьому році планується збільшення обсягів будівництва нових волоконно-оптичних ліній на 55% порівняно з попередніми періодами. Передбачено прокладання 8300 кілометрів оптичних мереж, що дозволить ще більшій кількості підприємств та українців користуватися сучасними телекомпослугами.

Загалом у 2024 році запланований обсяг інвестицій «Укртелекому» становить 1 млрд грн.

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