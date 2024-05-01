Alibaba зробила найшвидший Arm-процесор для хмарних серверів?

1 мая 2024 г., 9:35

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Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі IEEE Transactions on Cloud Computing, засвідчило, що 128-ядерний процесор Yitian 710 компанії Alibaba Cloud, розроблений 2021 року, наразі є найефективнішим серверним процесором на базі Arm для задач баз даних у великомасштабних хмарних середовищах. Дослідження, проведене Думітрелом Логіном із Національного університету Сінгапуру, показало, що Yitian 710 перевершує інші процесори на базі Arm і навіть перевершує Xeon Platinum від Intel у деяких специфічних тестах.



У дослідженні оцінювали різні серверні процесори на базі Arm і порівнювали з Intel Xeon Platinum 8488C, який випущено в першому кварталі 2023 року. Порівняльний аналіз проводили на восьми різних хмарних платформах, щоб визначити, який процесор найефективніше справляється із завданнями, пов'язаними з базами даних. Серед процесорів Arm - 64-ядерного Graviton 2/3 від Amazon, 60-ядерного Kunpeng 920 від Huawei та 80-ядерного Altra від Ampere - Yitian 710 виявився кращим, що особливо примітно, з огляду на його новішу технологічну основу. Що стосується робочих навантажень, то вони містили бенчмарки Dhrystone і Whetstone, вимірювання кількості системних викликів ядра і викликів execl, які виконує кожна система, тестування швидкості копіювання файлів, оцінку загального бала UnixBench, а також виконання завдань із підпису та перевірки RSA 2048.



Yitian 710 від Alibaba випередив своїх суперників у синтетичних бенчмарках Dhrystone і Whetstone і значно перевершив Xeon 8488C від Intel, що свідчить про його величезний потенціал. Yitian 710 також перевершив своїх конкурентів у тестах File Copy, UnixBench і RSA 2048 signing and verification.



Попри сильні сторони Yitian 710, Graviton 3 від AWS перевершив його в бенчмарку Redis. Однак Yitian 710 зберіг свою перевагу в опрацюванні пропускної спроможності memcached і у двох із трьох завдань із пропускної спроможності RocksDB, ідеться у звіті.



У дослідженні також наголошують на технологічних перевагах Yitian 710, як-от використання новітньої архітектури набору інструкцій Arm (ISA) і DDR5 SDRAM у 2021 році, що значною мірою сприяло його високій продуктивності. З іншого боку, хмара Huawei пропонує унікальну функцію, за якої два процесори Kunpeng 920 можуть працювати в топології з нерівномірним доступом до пам'яті (NUMA), що не має аналогів серед Arm-серверів інших хмарних провайдерів.



Ще одним напрямком дослідження стала економічність. Хоча сервери Arm вимагають більше системних викликів, ніж їхні аналоги на базі Intel (що потенційно неефективно), у деяких сценаріях вони все одно виявляються вигіднішими. Це особливо актуально, оскільки постачальники хмарних послуг продовжують оптимізувати їх з погляду економічності без шкоди для продуктивності.



Дослідження припускає, що з поступовими поліпшеннями, як-от невелике збільшення тактової частоти й оптимізація системних викликів ядра Linux, Arm-сервери, як-от Yitian 710, можуть стати ще більш конкурентоспроможними. Дослідження рекомендує використовувати специфічні для Arm функції, як-от Scalable Vector Extensions, для підвищення продуктивності у відповідних робочих навантаженнях, що потенційно може позиціювати сервери Arm як життєздатну альтернативу більш відомим серверам AMD EPYC і Intel Xeon у сценаріях хмарних обчислень.

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