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Укртелеком збільшив оптичну мережу до 80 тис. км та планує за рік прокласти ще 8 тис. км

17 апреля 2024 г., 14:35
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Протягом останніх років Укртелеком активно розбудовує оптичну інфраструктуру, інвестуючи в розвиток мережі FTTH/P за технологією GPON. У 2022-2023 рр., оператор побудував майже 11 тис. км оптичних ліній. За цей час компанія зокрема під'єднала до оптики сотні медичних та освітніх закладів, забезпечила сотням тисяч домогосподарств у всіх областях країни можливість користуватися сучасними телекомунікаційними послугами.

Зараз оптична мережа Укртелеком загалом сягає понад 80 тис. км волоконно-оптичних кабелів. І цей показник постійно збільшується. Оператор фокусується на модернізації й розширенні оптичної інфраструктури задля потреб населення і бізнесу, надає сталий зв’язок державним органам та спецкористувачам (Силам безпеки та оборони України).

«У 2023 році Укртелеком інвестував близько 500 млн грн у розвиток і модернізацію мережі та своєї IT-інфраструктури. Цього року плануємо збільшити обсяг інвестицій на 70% – до понад 800 млн грн. І коштом цього побудувати ще більш як 8 тис. км оптичних ліній зв'язку», – каже Юрій Курмаз, генеральний директор Укртелеком.

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