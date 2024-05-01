Panasonic підвищує ефективність сонячних батарей для приміщень

1 мая 2024 г., 11:35

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Компанія Panasonic представила новітню серію сонячних елементів з гідрогенізованого аморфного кремнію (a-Si:H) Amorton, що отримала позначення AMG-1401C і AMG-1701C. Ці сонячні елементи вирізняються практично ідеальною чорною відбивною поверхнею, збільшеною активною площею і набагато вищим ККД, що перевищує 20%.



Технологічний прорив став можливий завдяки оптимізованому процесу виробництва, який дав змогу значно збільшити активну площу порівняно з попереднім поколінням. В результаті ефективність збільшилася на 20%, що робить нову серію AMG однією з найефективніших аморфних сонячних батарей закритого типу на сучасному ринку. AMG-1401C і AMG-1701C, створені на основі скляних підкладок, мають товщину 1,1 мм і генерують близько 8 мкВт/см2 за освітленості 200 люкс на активну площу.



Зовнішні розміри лише трохи перевищують активну площу, що дає змогу оптимізувати простір і витрату матеріалів. AMG-1401C із зовнішніми розмірами 41,4x26,1 мм генерує максимум 77,8 мкВт за освітленості 200 люкс. Напруга комірки становить 2,2 В, що означає, що вона може бути об'єднана з багатьма ІС управління живленням, доступними на ринку.



Зазначається, сонячні елементи Amorton відмінно зарекомендували себе для живлення внутрішніх і зовнішніх пристроїв, таких як IoT-пристрої, годинники, сенсорні вузли, трекери або пульти дистанційного керування. Amorton може надійно і стійко збирати енергію навіть в умовах низької освітленості та штучного освітлення.



«Наша нова серія сонячних елементів Amorton для приміщень встановлює нові стандарти і являє собою значне досягнення в технології сонячних елементів з аморфного кремнію», - говорить Роберт Шпіглер, провідний менеджер з продуктів для бізнесу рішень в Panasonic Industry. «Наш великий досвід у сфері досліджень і розробок, а також виробничих процесів дозволив нам створити нові сонячні елементи, які перевершують очікування як за зовнішнім виглядом, так і за характеристиками». Крім того, сонячні елементи для невеликих електронних пристроїв можуть бути виготовлені відповідно до вимог замовника, навіть з прозорими поверхнями, наприклад, якщо за ними знаходиться дисплей.

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