Дохід «Укртелекому» за 2023 рік перевищив 5 млрд грн

5 марта 2024 г., 12:25

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За заявою «Укртелекому», протягом 2023 року оператор забезпечував доступ до інтернету на рівні 90% від кількості населених пунктів, покритих мережею оператора до початку повномасштабного російського вторгнення, відновлював зв'язок у деокупованих населених пунктах, розбудовував оптичну інфраструктуру та реалізував низку стратегічно важливих проєктів задля забезпечення сталого та якісного надання телекомпослуг ЗСУ, державним органам, бізнесу та населенню.



За результатами 2023 року загальний дохід АТ «Укртелеком» склав понад 5 млрд грн, що на 10% менше, ніж у попередньому році. EBITDA склала понад 1 млрд грн. Маржа EBITDA склала 21,1%. Капітальні інвестиції у 2023 році становили майже 500 млн грн.



Зазначено, «Укртелеком», як найбільший платник податків серед операторів та провайдерів фіксованого зв’язку в Україні, у 2023 році сплатив понад 1,35 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.



За час повномасштабного вторгнення рф «Укртелеком» зазнав великих втрат. За попередніми підрахунками, прямі втрати компанії від зруйнованих будівель, втраченого обладнання, телекомунікаційних мереж та інших активів на тимчасово окупованих територіях становлять близько 700 млн грн.



Загальні руйнівні наслідки російської агресії для «Укртелекому» сягають 2,8 млрд грн, що переважно зумовлено економічним знеціненням операційних активів. Внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 260 будівель компанії, а близько 50 — повністю зруйновано.



Для забезпечення послуг аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де є така можливість, зокрема й у прифронтових містах і селах, і звільнених від окупантів населених пунктах.



Протягом 2023 року на відновлення інфраструктури було витрачено 20 млн грн, що дозволило відновити майже 430 км оптичних ліній та 16 км мідних ліній зв’язку, функціонування 10 регіональних вузлів зв’язку.



Інтернет-послуги від «Укртелекому» надаються у 90% населених пунктів України, що покриті мережею оператора станом на початок повномасштабного російського вторгнення.



З початку повномасштабної війни «Укртелеком» системно підтримує Сили Оборони у межах ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова». На оборонні потреби спрямовано понад 210 млн грн благодійної допомоги.

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