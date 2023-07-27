Про важливість перезавантаження пристрою через ДБЖ

27 июля 2023 г., 14:35

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В ІТ-підтримці часто кажуть: "Якщо щось не працює, перезавантажтеся". Перестав працювати маршрутизатор чи принтер? Можливо, не працює IP-камера? Від'єднайте пристрій від мережі, зачекайте кілька секунд, а потім під'єднати його назад. Найчастіше це допомагає.

Але що робити, якщо пристрій знаходиться у віддаленому місці, наприклад, на проміжному обчислювальному майданчику? Можливо, доведеться надіслати туди ІТ-фахівця, щоб він відключив та під'єднав обладнання. Або можна попросити когось, хто працює на цьому об'єкті, спробувати перезавантажити пристрій за вас. Але завжди є ризик, що людина відключить не той пристрій, тим більше, що маршрутизатори, сервери, джерела безперебійного живлення (ДБЖ) та інші компоненти зазвичай займають тісний простір у шафах, комп'ютерних кімнатах або навіть під столом співробітника.

Тому якщо відключити від мережі не той пристрій, то проблема лише ускладниться. Навіть якщо ІТ-фахівець телефоном намагається підказати співробітнику, що знаходиться на місці, може знадобитися деякий час, щоб зрозуміти, що він висмикнув не той штекер.

Це традиційний сценарій. Ще складнішою стає ситуація, коли на місці, де потрібне перезавантаження пристрою, немає жодного співробітника. Це відбувається все частіше в міру впровадження та розширення обчислювальних edge-мереж, що підтримують Інтернет речей (IoT) та інші передові технології. Як правило, керування цими розподіленими об'єктами здійснюється віддалено.

Тому очевидним рішенням є увімкнення функції віддаленого перезавантаження для всіх цих пристроїв. Протягом багатьох років виробники забезпечували віддалений запуск та перезавантаження комп'ютерів, серверів та інших пристроїв. На жаль, це все ще може бути досить складним, коли доводиться керувати різним обладнанням на відстані.

Але є простіший спосіб – віддалене перезавантаження через ДБЖ.

Використання ДБЖ для перезавантаження маршрутизатора, комутатора, накопичувача, камери або сервера, по суті, дає віддаленим ІТ-менеджерам можливість віртуально відключати обладнання від мережі та підключати його знову за допомогою Інтернету або хмарного з'єднання. Наприклад, якщо обладнання під'єднано до APC Smart-UPS з Ethernet-портом SmartConnect, то хмарний віддалений моніторинг ДБЖ доступний відразу через EcoStruxure IT SmartConnect. Оповіщення про стан енергозабезпечення електронною поштою, віддалене оновлення вбудованого ПЗ ДБЖ та віддалена діагностика роблять моніторинг та управління віддаленим Smart-UPS простіше, ніж будь-коли. З введенням розширеного плану SmartConnect однією з дій, які може здійснити адміністратор, є перезавантаження несправного пристрою шляхом відключення живлення ІТ-обладнання, підключеного до груп розеток ДБЖ.

Ця можливість позбавляє необхідності виїжджати на місце для простого перезавантаження. Компанія, що залучає ІТ-фахівців за контрактом, може заощадити, уникнувши витрат, пов'язаних із відрядженнями та усуненням несправностей у ході візиту технічного фахівця. Навіть якщо в компанії є штат ІТ-фахівців, виїзд на об'єкт також обійдеться їм у витрати на відрядження і час, який можна було б використовувати для вирішення інших завдань.

Потреба можливості віддаленого перезавантаження продовжує зростати зі збільшенням числа розподілених ІТ-установок. За результатами недавнього опитування, проведеного Schneider Electric, 82% замовників, які використовують EcoStruxure IT SmartConnect, запросили таку можливість перезавантаження, керовану ДБЖ. Функція віддаленого перезавантаження дозволяє вирішити багато проблем без виїзду на місце, а у випадках, коли потрібно усунення несправностей, технічний фахівець отримує більше інформації перед виїздом.

ДБЖ необхідний для захисту обладнання та ІТ-інфраструктури. Завдяки вбудованим можливостям віддаленого перезавантаження пристроїв, захищених ДБЖ, він стає ще більш цінним для підприємства, забезпечуючи додатковий захист навколишнього середовища та знижуючи витрати на усунення несправностей.

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