Показники Amazon за ІІІ кв. виявилися помітно нижче прогнозу аналітиків

31 октября 2022 г., 9:25

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Компанія Amazon повідомила про прибуток за третій квартал до вирахування певних витрат у розмірі 28 центів на акцію, що перевищило консенсус-оцінку Уолл-стріт у 22 центи.



В цілому, компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 2,9 млрд дол., в порівнянні з 3,1 млрд дол. за аналогічний період минулого року.



Виручка за цей період зросла на 15% до 127,1 млрд дол, що трохи нижче прогнозу аналітиків у 127,46 млрд дол.



«В очевидь, що в макроекономічному середовищі багато чого відбувається, і ми збалансуємо наші інвестиції, щоб бути більш раціональними, не ставлячи під загрозу наші стратегічні, довгострокові ставки», заявив виконавчий директор Amazon Енді Джасі (Andy Jassy).



Переважну частину прибутку Amazon отримує від надзвичайно успішного бізнесу хмарних обчислень Amazon Web Services, але цей підрозділ не зміг зростати так швидко, як очікувалося. Занепокоєння з приводу хмарного бізнесу з'явилися на початку тижня після того, як конкурент Amazon компанія Microsoft повідомив про уповільнення зростання хмарних технологій і попередила про подальший спад у святковому кварталі.



Продажі AWS склали 20,5 млрд дол., що нижче прогнозу в 21,1 млрд дол. Темпи зростання AWS в 27% можуть виглядати вражаюче, але це був найповільніший темп зростання виручки, про який вона повідомляла з 2014 року, коли Amazon вперше почала звітувати про цей напрямок. В цілому, AWS згенерував операційний дохід в розмірі 5,4 млрд дол., що склало весь прибуток Amazon в цьому кварталі.



Водночас, роздрібний бізнес Amazon зробив 78,84 млрд дол. продажів в Північній Америці, з додатковими 27,72 млрд дол., отриманими за кордоном. Ці результати були неоднозначними, оскільки аналітики очікували, що продажі складуть 77,24 млрд дол. і 29 млрд дол. відповідно. Гірше того, обидва бізнеси виявилися збитковими, згенерувавши операційний збиток у розмірі 2,88 млрд дол.



Найбільшою несподіванкою з результатів Amazon, цього разу позитивних, став рекламний бізнес. Тут компанія повідомила про виручку в розмірі 9,55 млрд дол., що на 25% більше, ніж рік тому, і вище прогнозу аналітиків на рівні 9,48 млрд дол. Вражаючі цифри прямо контрастують з показниками конкурентів Amazon у сфері цифрової реклами - Alphabet та Meta Platforms, які повідомили про зниження продажів реклами на цьому тижні.



Щоб впоратися з уповільненням економіки, Amazon оголосила про низку агресивних заходів щодо скорочення витрат в цьому році. Вони включають звільнення складських площ, зупинку деяких експериментальних проєктів, закриття бізнесу в сфері телемедицини і заморожування найму в роздрібному бізнесі.



В ході телефонної конференції фінансовий директор Amazon Брайан Ольсавскі (Brian Olsavsky) заявив, що компанії вдалося скоротити бюджет капітальних витрат приблизно на третину в цьому році.



Amazon.com заявила, що святкові продажі і прибуток, ймовірно, будуть нижче, ніж очікують аналітики через уповільнення зростання хмарних технологій. У четвертому кварталу компанія очікує дохід від 140 млрд до 148 млрд дол., що означатиме його зростання на рівні від 2% до 8%. Однак прогноз виявився набагато нижчим за консенсус-оцінку Уолл-стріт у розмірі 155,15 млрд дол.

Акції Amazon впали більш ніж на 11% на розширеній торговій сесії, що стало найбільшим одноденним падінням з 2006 року.

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