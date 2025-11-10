SanDisk вирвалася з мінуса - чистий прибуток склав 112 млн дол.

10 ноября 2025 г., 11:45

Компанія SanDisk опублікувала фінансові результати за I квартал свого 2026 фінансового року. Виробник NAND-накопичувачів не лише вийшов із збитків, а й продемонстрував стрімке зростання, спричинене потужним попитом у центрах обробки даних (ЦОД) та АІ-інфраструктурі.



За I кв. 2026 року виручка SanDisk склала 2,31 млрд дол., що на 21% більше, ніж у попередньому кварталі, і перевищила прогнози Волл-стріт. Найбільш значущим став вихід із зони збитків: чистий прибуток за GAAP склав 112 млн дол., тоді як у попередньому кварталі компанія фіксувала збиток. Це зростання на 587% послідовно. Прибуток на акцію (GAAP) зріс до 0,75 дол., порівняно зі збитком у 0,16 дол. у попередньому періоді. Валова маржа також покращилася, досягнувши 29,8% (порівняно з 26,2% раніше).



Зростання SanDisk безпосередньо пов'язане з масовим розгортанням інфраструктури АІ: виручка від сегмента Дата-центри зросла на 26% послідовно (квартал до кварталу). Компанія прогнозує, що до 2026 року саме цей сегмент витіснить мобільний сегмент і стане основним споживачем її NAND-накопичувачів. Зростання попиту на NAND-продукти для АІ-інфраструктури призвело до дефіциту поставок на ринку. SanDisk очікує, що цей дефіцит може тривати аж до 2027 року.



SanDisk значно підвищила прогноз на II фіскальний квартал 2026 року, демонструючи оптимізм щодо майбутнього попиту. Очікувана виручка складе 2,55-2,65 млрд дол., а очікуваний Non-GAAP прибуток на акцію (EPS) очікується в діапазоні 3,00-3,40 дол. Такий сильний прогноз свідчить про те, що ефект від буму АІ продовжує трансформувати ринок зберігання даних.

