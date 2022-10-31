В рамках програми «Цифрова Європа» представники України можуть позмагатись за частку від 6 млрд євро

31 октября 2022 г., 10:45

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У вересні зусиллями «Мінцифри» наша країна отримала доступ до фінансування цифрових проєктів у межах програми «Цифрова Європа». Ця програма з бюджетом у 6 млрд євро має на меті підтримку амбітних цифрових проєктів, які можна масштабувати на всі країни ЄС.

Тож тепер українські компанії, дослідники та державні організації також можуть брати участь у конкурсах по одному з п’ятьох напрямків: високопродуктивні обчислення (суперкомп’ютер) та дані; штучний інтелект; цифрові навички; цифровізація державного сектору та цифровізація промисловості. Подаватись потрібно у партнерстві, в яке можуть бути залучені десятки організацій. Дедлайн подачі для більшості конкурсів – січень 2023 року.

Взяти участь можуть представники: державного сектору (держпідприємства, органи місцевого самоврядування); громадського сектору (громадські організації, медіа); бізнес (підприємства, зокрема МСП, стартапи, венчурні компанії, інноваційні структури); заклади вищої освіти тощо. Перелік потенційних учасників вказаний в умовах кожного конкурсу окремо.

Наприклад, ціль одного з конкурсів для вишів – допомогти закладам вищої освіти стати світовими лідерами в підготовці спеціалістів IT-галузі. Можна подати магістерську програму від кількох європейських університетів та технологічних лабораторій і поборотись за бюджет до €10 млн на проєкт.

Детальну інструкцію щодо подання заявки на участь у конкурсах знайдете українською (PDF, UA), а умови восьми актуальних конкурсів доступні за посиланням англійською (PDF, EN).

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