Квартальная выручка китайской JD.com превзошла 34 млрд долл.

18 ноября 2021 г., 17:55

Китайская компания JD.com, работающая в области электронной коммерции, превысила квартальные показатели выручки и скорректировала оценки прибыли, чему, как отмечается, способствовал устойчивый спрос на покупки в Интернете.



Люди продолжают активно совершать покупки в Интернете во время пика пандемии COVID-19, что заметно сказывалось на показателях JD.com.



Продажи компании выросли на 22,9% по итогам квартала, закончившегося 30 сентября. Чистая выручка поднялась до 218,7 млрд юаней (34,27 млрд долл.), что оказалось выше оценки Уолл-стрит в 216,24 млрд юаней.



Без учета дополнительных статей прибыль компании составила 3,16 юаня на одну американскую депозитарную акцию (ADS) по сравнению с ожиданиями аналитиков в 2,05 юаня.



Акции пекинской компании, котирующиеся на торгах в США, которые в этом году упали почти на 4%, на премаркете выросли на 1%.



Ранее в этом месяце на сайте JD.com было зарегистрировано колоссальное количество транзакций на сумму 349,1 млрд юаней, что на 28,6% больше, чем в предыдущем году во время 11-дневного торгового дня Singles Day.

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