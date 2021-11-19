Grammarly, яку заснували українці, оцінили у 13 млрд дол.

19 ноября 2021 г., 9:05

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Стартап Grammarly, що пропонує однойменний популярний сервіс для обробки текстів, отримав фінансування у розмірі 200 млн дол.



Як повідомляє Techcrunch, у черговому раунді взяли участь такі інвестиційні компанії, як Baillie Gifford та BlackRock. Остання оцінка свідчить, що Grammarly тепер коштує близько 13 млрд дол.



Попередній раунд фінансування компанії відбувся за попереднім раундом фінансування Grammarly у жовтні 2019 року, коли він залучив 90 млн доларів при оцінці понад 1 мільярд доларів. Цей раунд очолив General Catalyst, який також допоміг провести ще один раунд на 110 млн доларів у травні 2017 р. за участю попереднього інвестора IVP та інших неназваних спонсорів.



Нагадаємо, що компанію заснували у 2009 році українці Олексій Шевченко, Максим Литвин та Дмитро Лідер. Бред Гувер, генеральний директор компанії — інвестор із досвідом роботи в галузі машинобудування, який дізнався про Grammarly, коли шукав автоматизований інструмент коректури для свого листування.



Компанія планує використати отримані інвестиції для прискорення розробки нових продуктів та збільшення команди спеціалістів.



Grammarly вже активно розширює свій портфель на шляху до поширення можливостей поліпшення комунікацій. На початку цього тижня компанія запустила додаток Grammarly для Mac і Windows, який можна використовувати при роботі в Microsoft Office, Slack, Discord, Jira та ін. .



Компанія також нещодавно оголосила про запуск свого Text Editor SDK, який дозволяє вбудовувати функції редагування тексту Grammarly у будь-яку веб-програму.



Сьогодні Grammarly працює з більш ніж 500 000 додатків та веб-сайтів, включаючи поштові клієнти, корпоративне програмне забезпечення та текстові процесори. Компанія заявляє, що в міру того, як все більше людей підключається до більшої кількості онлайн-платформ, важливо налагодити спілкування для досягнення індивідуальних та бізнес-цілей, і компанія прагне допомогти своїм користувачам досягти саме це.



Grammarly працює за моделлю freemium, де платні рівні надають користувачам більше інструментів, окрім перевірки граматики та орфографії, включаючи такі опції, як рекомендації щодо правильності (граматика та механіки письма), чіткості (стислість та зрозумілість), захопливості (словниковий запас та розмаїття) та тону повідомлення (формальність, ввічливість і впевненість), а також виявлення плагіату.

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