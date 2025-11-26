Короткі тези з 3rd NATO Cloud Conference

26 ноября 2025 г., 18:18

+11

голос Tweet

Довелося днями відвідати 3rd NATO Cloud Conference. Подія цікава та насичена.

Про Україну тут згадували постійно. Наш досвід, наша жертва, наші досягнення у використанні цифрових технологій - це прискіпливо вивчають.

НАТО наголошує на новому рівні цифрової трансформації. ШІ, Хмари, космос, multi-domain operations.

На конференції була присутня офіційна делегація України. І одна з keynote-доповідей - фахівців з Міноборони України.

Декілька тез з виступу генерального секретаря НАТО пана Рютте:

Хмарні технології є важливою частиною технологічної трансформації Альянсу.

Україна дає приклад того, як можна швидко перейти до масового використання хмарних сервісів як частини військової оборони від російської навали.

НАТО має швидко змінюватись. Час - це ключ до успіху.

Другий день конференції почався саме з виступу України.

Тема: система DELTA. Як працює, історія створення, виклики, досягнення. Як система потрапила в хмарне середовище тощо…

Презентація була зроблена дуже професійно та якісно. Спікер пан Артем Мартиненко доповідав гарною англійською.

Мені виступ наших дуже зайшов. Кількість питань з зали, рівень оплесків, довга черга до Артема після виступу - це про успіх.

Моє відчуття - практик «з полів» розказав теоретикам про реальне життя. Наші кажуть, що більшість систем та рішень, що тут виставлені, й поряд з нашими не стоять. Є чим пишатися.

Інші цікаві інсайти:

Data Centric Security, Zero Trust Security, Confidential Computing, total process automation, Fog&Edge Computing - нові тренди та парадигми в розвитку сучасних цифрових систем НАТО.

Добре представлені «космонавти» різного типу. Їх несе по-різному, але кожен раз яскраво.

Загалом НАТО нормально почувається. Але у випадку війни хоч звільняйся…

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI