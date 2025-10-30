NWU – офіційний дистриб’ютор Tufin в Україні 

30 октября 2025 г., 11:55

NWU є офіційним дистриб’ютором рішень Tufin в Україні та вже шість років представляє цей бренд на ринку кібербезпеки. Після попередніх партнерських угод саме NWU сьогодні відповідає за розвиток екосистеми рішень Tufin, офіційні постачання та підтримку локальних партнерів.



Tufin, з головним офісом у Тель-Авіві, – світовий лідер у сфері керування політиками мережевої безпеки (Network Security Policy Management, NSPM). Продукти компанії Tufin допомагають організаціям централізовано контролювати політики доступу, автоматизувати зміни конфігурацій у складних мережах і забезпечувати відповідність міжнародним вимогам безпеки.



Ключові переваги рішень Tufin:

Централізоване управління політиками безпеки

Автоматизація життєвого циклу змін – від запиту до впровадження

Готовність до аудиту та відповідність стандартам, таким як PCI DSS і ISO 27001



Визнання Tufin у 2025 році:

Intellyx Digital Innovator Award – за впровадження інновацій у сфері автоматизації управління політиками мережевої безпеки.

Enterprise Security Tech RSAC Best of Show Award – як найкраще рішення, представлене на конференції RSA 2025 у категорії Network Security.

Cyber Defense Magazine’s Global InfoSec Awards – за лідерство в галузі Network Security Policy Management і постійний розвиток технологій безпеки корпоративних мереж.



Як офіційний дистриб’ютор Tufin в Україні, NWU здійснює постачання рішень, технічну підтримку, навчання партнерів і консультації замовників. Компанія також надає маркетингову та документаційну підтримку, забезпечуючи максимально зручний доступ до сучасних технологій керування мережевою безпекою.



Співпраця NWU та Tufin спрямована на підвищення кіберстійкості українського бізнесу та розвиток сучасних практик захисту даних.

