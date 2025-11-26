Quantum Systems буде використовувати у дронах електроніку литовської ADV

26 ноября 2025 г., 8:15

«Мілітарний» повідомляє, що виробник дронів Quantum Systems і литовська компанія ADV Defense, що спеціалізується на електроніці, підписали угоду про співпрацю.



Як зазначається, партнерство має на меті поєднати німецький і литовський досвід з технологічними інноваціями для створення перевірених у місіях безпілотних систем і зміцнення оборонно-промислової бази балтійського регіону.



Угода посилює довгострокову стратегію Quantum Systems щодо формування потужної промислової присутності на східному фланзі НАТО. Наразі компанія у Литві будує великий виробничий цех електроніки, який має подвоїти виробничі потужності ADV Defense.



ADV Defense на своєму підприємстві виготовляє для дронів електронні регулятори швидкості ESC2, перемикач діапазонів BS1 та контролер польоту FC2.



Ключовою особливістю ESC2 є здатність підтримувати безперервний струм до 50 А, що дає змогу використовувати потужні двигуни.



Це особливо важливо для дронів, які потребують високого прискорення або перевозять важчі корисні вантажі.



Перемикання діапазонів за допомогою BS1 забезпечує гнучкість і зменшує ризики, пов’язані з перешкодами. Система дозволяє операторам обирати один із трьох частотних діапазонів — 433 МГц, 900 МГц або 2400 МГц, що дає змогу адаптувати роботу до конкретних завдань.



Контролер польоту FC2 — центральний інтелект дрона, відповідальний за керування, стабільність та обробку даних польоту в режимі реального часу.



Нагадаємо, що у серпні Quantum Systems подвоїла виробництво своїх розвідувальних безпілотників в Україні і її продукція вже доступна у маркетплейсах Brave1 Market та DOT-Chain.

