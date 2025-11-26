TSMC подала судовий позов щодо переходу її віцепрезидента до Intel

26 ноября 2025 г., 9:35

Компанія TSMC, найбільший у світі виробник чипів, подала позов до Тайванського суду з інтелектуальної власності проти свого колишнього старшого віцепрезидента Вей-Джена Ло (Wei-Jen Lo), який нещодавно приєднався до Intel.



Як повідомляє Reuters, позов мотивований побоюваннями, що Ло може передати конкуренту критично важливі комерційні таємниці.



У заяві, надісланій електронною поштою, TSMC зазначила, що судовий позов ґрунтується на умовах трудового договору Вей-Джена Ло, підписаній ним угоді про неконкуренцію та законі про комерційну таємницю. Компанія заявила про "високу ймовірність того, що Ло використає, розкриє або передасть комерційні таємниці та конфіденційну інформацію TSMC компанії Intel, що й зумовило необхідність судових дій".



Вей-Джен Ло пропрацював у TSMC 21 рік і був ключовою фігурою в масовому виробництві передових чипів за техпроцесами 5-нм, 3-нм та 2-нм. Його перехід до Intel у жовтні відбувся на тлі загострення глобальної конкуренції між двома гігантами за лідерство у виробництві чипів наступного покоління. В Intel Ло, який до 2004 року вже працював у Intel протягом 18 років, звітує безпосередньо перед генеральним директором.



Міністерство економіки Тайваню заявило, що поважає правові дії TSMC та уважно стежитиме за впливом справи на галузь. Влада також співпрацюватиме для визначення того, чи стосується справа порушення основних технологій або Закону Тайваню про національну безпеку. Розслідування щодо Ло було розпочато ще минулого тижня після повідомлень місцевих ЗМІ про можливе вивезення ним даних про передові технології.

