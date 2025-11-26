Dell наростила квартальну виручку на 11% до 27,01 млрд дол.

26 ноября 2025 г., 11:45

Dell презентувала дані про підсумки за третій квартал.



Загальний дохід компанії склав 27,01 млрд дол. - зростання склало 11% у річному вимірі. Хоча цей показник трохи не дотягнув до оцінок аналітиків (27,13 млрд дол.), скоригований прибуток на акцію (2,59 дол.) перевершив очікування (2,47 дол.).



Дохід підрозділу Infrastructure Solutions Group (ISG), який включає сервери та мережеве обладнання, склав 11,88 млрд дол. (зростання на 15% у річному вимірі), що було обумовлено високим попитом на АІ-оптимізовані сервери.



Напрямок Client Solutions Group (CSG), що відповідає за персональні комп’ютери, склав 15,13 млрд дол. (зростання на 8% у річному вимірі), що відображає стабільне відновлення попиту на комерційні ПК.



Компанія значно підвищила свій річний прогноз щодо постачання АІ-серверів до 25 млрд дол. (попередній прогноз становив 20 млрд дол.), що відображає зростання на понад 150% у річному вимірі. Портфель замовлень Dell на АІ-сервери зріс до 18,4 млрд дол. на кінець третього кварталу, що було підживлено новими замовленнями на суму 12,3 млрд дол. за квартал, тоді як відвантаження серверів за цей період склало 5,6 млрд дол.



Отримавши угоди з Міністерством енергетики США та АІ-фірмою G42 з Абу-Дабі, компанія також співпрацює із АІ-стартапом Ілона Маска xAI та CoreWeave.



Сильні прогнози Dell пролунали на тлі занепокоєння інвесторів щодо тиску на маржу через конкуренцію з боку Super Micro Computer та зростання вартості виробництва. Операційний директор компанії Джефф Кларк (Jeff Clarke) зазначив, що зростання попиту на чипи пам'яті (DRAM та NAND) призвело до "безпрецедентного" зростання витрат.



Компанія очікує, що дохід у четвертому кварталі становитиме від 31 до 32 млрд дол. (значно вище очікуваних 27,59 млрд дол.). Скоригований прибуток на акцію також прогнозується на рівні 3,50 дол. (вище 3,21 дол.).



Dell також підвищила свій загальний річний прогноз доходу до діапазону від 111,2 до 112,2 млрд дол. (попередній прогноз був 105–109 млрд дол.), що відображає річне зростання приблизно 17%.

