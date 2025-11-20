admin ̶р̶у̶л̶и̶т̶ь̶

20 ноября 2025 г., 17:35

Nord Security, заснована литовцями компанія, розробник рішень кібербезпеки, зокрема широковідомого сервісу для безпечнішого підключення до інтернету NordVPN та менеджера паролей NordPass, оприлюднила результати сьомого щорічного дослідження найпоширеніших паролів. Окрім світового рейтингу та окремих списків по 44 країнах, цьогорічне дослідження було спрямоване також на порівняння паролів різних поколінь користувачів. Цікаво, що цього року в Україні пароль «admin» потіснив тогорічного лідера «123456» та зайняв першу сходинку. В цілому ж якість паролів залишається низькою.

Звіт підсумовує результати роботи NordPass і NordStellar спільно з незалежними дослідниками, що спеціалізуються на інцидентах у сфері кібербезпеки. Нещодавні витоки даних і репозиторії темної мережі були проаналізовані на наявність паролів, розкритих з вересня 2024 р. по вересень 2025 р., з виділенням статистично агрегованих даних. Для дослідження не було отримано чи придбано жодних персональних даних.

У списку 20 найпопулярніших в Україні паролів, як і в цілому у світі, переважають прості слова, цифрові комбінації й поширені сполучення клавіш, які досить легко вгадати за допомогою словника й атак методом перебору. Хіба що цьогоріч найпоширенішим паролем в Україні став «admin» замість тогорічного лідера «123456», який наразі посідає друге місце рейтингу. Одинадцять місць у Топ-20 займають різні цифрові комбінації, на кшталт 123456, 123456789, 12345678, 123123. Є в цьому рейтингу й слово «password», а також його український еквівалент «пароль».

У світі найпоширенішим паролем є «123456», друге місце посідає «admin», а третє – ще одна послідовність цифр «12345678». Такі прості комбінації разом із поширеними слабкими паролями на кшталт «qwerty123» домінують у списках 20 найпопулярніших паролів у багатьох країнах.

Втім цього року користувачі частіше, ніж раніше, додають у паролі спеціальні символи. Їх містять 32 паролі із загальносвітового списку. Це помітно більше порівняно з 6 паролями з тогорічного рейтингу. Найпоширенішим спеціальним символом у паролях є «@», і більшість паролів, на жаль, не є складнішими за «P@ssw0rd», «Admin@123» або «Abcd@1234».

Слово «password» залишається одним із найулюбленіших паролів у світі. Його пишуть і англійською, і місцевими мовами майже в кожній дослідженій країні – це словацьке «heslo» й фінське «salasana», французьке «motdepasse», іспанське «contraseña» тощо.

Дослідження показують, що для «цифрових аборигенів» – тих, хто виріс зануреним в онлайн-світ – тривале співіснування з технологіями не призвело до автоматичного глибокого розуміння базових правил безпеки паролів і серйозних ризиків, пов’язаних із неправильним вибором пароля.

За звичками щодо паролів 18-річні користувачі схожі на 80-річних. Цифрові комбінації на кшталт «12345» і «123456» є найпоширенішими в усіх вікових групах. Найбільша різниця полягає в тому, що старші покоління частіше використовують у своїх паролях імена.

Покоління Z і Y рідко використовують імена у своїх паролях, віддаючи перевагу комбінаціям на кшталт «1234567890» і «skibidi». Використання імен у паролях стає поширенішим починаючи з покоління X, і сягає піку серед «бебі-бумерів».

У покоління X найпопулярнішим паролем-іменем є «Veronica», у «бебі-бумерів» – «Maria», а в «мовчазного покоління» – «Susana».

Покоління класифікуються наступним чином: покоління Z (1997-2007), міленіали (1981-1996), покоління X (1965-1980), бебі-бумери (1946-1964), «мовчазне покоління» (народжені до 1946 року).

Важливо розуміти, що причиною близько 80% витоків даних є зламані, слабкі й повторювані паролі. Світ повільно рухається до використання ключів доступу – методу безпарольної автентифікації на основі біометричних даних. Але до їхнього повсюдного поширення дуже важливим залишається застосування надійних паролів.

