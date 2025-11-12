Збери мільярд! Збий шахед! 

12 ноября 2025 г., 18:31

Благодійний фонд Сергія Притули, 412 бригада Сил безпілотних систем Nemesis та Світовий Конґрес Українців оголосили початок найбільшого оборонного збору з початку повномасштабного вторгнення «Єдинозбір».

Мета – 1 млрд грн на закупівлю дронів-перехоплювачів «Шахедів» та забезпечення екіпажів операторів необхідним обладнанням – Starlink, радіостанції, генератори та зарядні станції, стартовий запас витратних матеріалів, оснащення мобільних командних пунктів.

Як зазначається, передові дрони-перехоплювачі дозволяють ефективно знешкоджувати «Шахеди» якнайближче до лінії фронту, суттєво знижуючи ризики для інфраструктури в тилу. При цьому, вартість такого перехоплення значно нижча за вартість «Шахеда».

Бізнеси, фонди, медіа, міжнародні спільноти, українці по всьому світу – приєднуйтеся до «Єдинозбору». Разом – сила!

