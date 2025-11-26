Допомога Італії енергетичному сектору України вже досягла 130 млн євро

26 ноября 2025 г., 10:25

Заступник Міністра енергетики України Роман Андарак провів зустріч зі спеціальним представником Міністерства закордонних справ Італії з питань відбудови та стійкості України Давіде Ла Чечіліа.



Під час зустрічі сторони обговорили першочергові потреби українського енергосектору, зокрема посилення протиповітряної оборони та фізичного захисту критичної енергетичної інфраструктури, можливості постачання обладнання, розвиток резервної генерації та інші інструменти для підвищення стійкості системи.



Давіде Ла Чечіліа наголосив на готовності Італії продовжувати підтримку України на всіх рівнях, зокрема через механізми ЄС та G7+, а також за участі приватного сектору. Він зазначив, що увага приділяється розвитку відновлюваної енергетики та енергетичній безпеці.



На сьогодні загальний обсяг допомоги Італії для енергетичного сектору вже становить близько 130 млн євро, що дозволяє забезпечувати закупівлю критично важливого обладнання, захисних систем та матеріалів для відновлення енергосистеми. Частина коштів спрямована через Фонд підтримки енергетики, а окремі проєкти можуть отримати додаткове фінансування у співпраці з міжнародними фінансовими установами.

