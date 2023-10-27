Квантовий стартап Atom Computing має намір першим перевищити 1000 кубітів

27 октября 2023 г., 12:25

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Компанія Atom Computing оголосила про створення в рамках своєї квантової обчислювальної платформи нового покоління масиву, що складається з 1225 об'єктів, на яких на даний час розміщено 1180 кубітів. Це перший випадок, коли компанія подолала поріг у 1000 кубітів для універсальної системи на основі вентилів, випуск якої заплановано на наступний рік. Це стало важливою віхою на шляху до створення відмовостійких квантових комп'ютерів, здатних вирішувати масштабні завдання.



За словами генерального директора Роба Хейса, швидке масштабування є ключовою перевагою унікальної технології атомарних масивів Atom Computing. "Такий стрибок на порядок - від 100 до 1000 з гаком кубітів протягом одного покоління - показує, що наші системи на атомних масивах швидко випереджають досконаліші квантові технології", - сказав Роб Гейз. "Масштабування до великої кількості кубітів має вирішальне значення для відмовостійких квантових обчислень, тому ми з самого початку приділяли цьому особливу увагу. Ми тісно співпрацюємо з партнерами для вивчення найближчих додатків, які можуть використовувати переваги цих систем більшого масштабу".



Пол Сміт-Гудсон, віцепрезидент і головний аналітик компанії Moor Insights & Strategy, вважає, що досягнення рубежу в 1000 кбіт робить Atom Computing серйозним суперником у перегонах за створення відмовостійких систем. "Те, що Atom Computing, заснована всього п'ять років тому, протистоїть більшим компаніям з великими ресурсами і не поступається їм, дуже вражає", - сказав він. "Компанія зосередилася на масштабуванні своєї технології атомних масивів і домагається швидкого прогресу".



Для створення відмовостійких квантових комп'ютерів, здатних долати помилки під час обчислень і видавати точні результати, знадобляться сотні тисяч, а то й мільйони фізичних кубітів, а також інші ключові можливості, зокрема:



- Великий час когерентності. Компанія досягла рекордного часу когерентності, продемонструвавши, що її кубіти можуть зберігати квантову інформацію протягом 40 секунд.



- Вимірювання в середині схеми. Компанія Atom Computing продемонструвала можливість вимірювання квантового стану певних кубітів у процесі обчислень і виявлення певних типів помилок без порушення роботи інших кубітів.



- Висока точність. Можливість послідовного і точного управління кубітами для зменшення кількості помилок, що виникають у процесі обчислень.



- Виправлення помилок. Здатність виправляти помилки в реальному часі.



- Логічні кубіти. Реалізація алгоритмів і засобів управління для об'єднання великої кількості фізичних кубітів у "логічний кубіт", що дає змогу отримувати коректні результати навіть за наявності помилок.



За словами Роба Хейса, Atom Computing продовжує працювати над цими можливостями в системі наступного покоління, що відкриває нові можливості для її партнерів.



Гюнтер Клас (Guenter Klas), керівник кластера квантових досліджень компанії Vodafone, сказав: "Ми вітаємо такі інновації, як підхід до створення квантових комп'ютерів на основі нейтральних атомів, запропонований компанією Atom Computing. Зрештою ми хочемо, щоб квантові алгоритми приносили економічну вигоду і відкривали нові можливості, а для цього масштабоване обладнання, висока точність і великий час когерентності є дуже перспективними складовими".



Томмазо Демарі, генеральний директор компанії Entropica Labs, стратегічного партнера Atom Computing, зазначив: "Розроблення квантової технології з числом кубітів понад 1000 є винятковим досягненням для команди Atom Computing та всієї галузі. Розширивши обчислювальні можливості, ми тепер можемо глибше зануритися в складну сферу схем корекції помилок, розробляючи і реалізуючи стратегії, що відкривають шлях до створення більш надійних і масштабованих квантових обчислювальних систем. Компанія Entropica з ентузіазмом ставиться до співпраці з Atom Computing, оскільки ми створюємо програмне забезпечення, яке повною мірою використовує переваги їхніх великомасштабних квантових комп'ютерів".



Наразі Atom Computing працює з корпоративними, академічними та урядовими користувачами над створенням застосунків і резервуванням часу на системах, які будуть доступні у 2024 році.

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