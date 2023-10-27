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Мінцифра та ЛУН.Місто розроблять мапу провайдерів, які забезпечують інтернетом до 72 годин під час знеструмлень

27 октября 2023 г., 11:35

Мінцифра повідомляє про підписання меморандуму про співпрацю з ЛУН.Місто над мапою провайдерів, які можуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час знеструмлень.

 

Ресурс дозволить перевірити, чи надає вибраний провайдер необхідний тип підключення до інтернету. Це дасть змогу залишатися онлайн навіть під час тривалих знеструмлень.

 

Підключення до інтернету під час блекаутів допоможе не перевантажувати мобільні мережі. Вочевидь, чим більше людей буде підʼєднано до локальних провайдерів, тим довше залишатиметься стабільний мобільний зв’язок.

 

Як повідомляється, найближчим часом мапа буде доступна жителям Києва.

 

 

 

На AWS Business Day, який відбудеться 26 жовтня у Києві, дізнайтеся про реальні кейси міграції у хмару

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