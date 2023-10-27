Amazon за квартал заробила 143,1 млрд дол., з них на AWS прийшлося 23,1 млрд дол.

27 октября 2023 г., 13:33

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Amazon.com представила фінансові результати, що були продемонтровані у третьому кварталі.

Виторг за квартал зріс на 13% порівняно з попереднім роком до 143,1 мільярда доларів, випередивши прогноз аналітиків у 141,4 мільярда доларів.

Експерти вважають, що зростання доходів свідчить про те, що Amazon нарешті знову демонструє деяке прискорення бізнесу після важкого року, затьмареного стрімкою інфляцією, зростанням відсоткових ставок і стагнацією продажів.

Чистий прибуток Amazon збільшився більш ніж утричі - до 9,9 млрд дол. у цьому кварталі порівняно з 2,9 млрд дол. роком раніше. Ця цифра включає прибуток до оподаткування в розмірі близько 1,2 мільярда доларів від інвестицій у виробника електромобілів Rivian Automotive.

Amazon Web Services не виправдав очікувань аналітиків, отримавши дохід у розмірі 23,1 мільярда доларів, що нижче прогнозу в 23,2 мільярда доларів. Однак рекламний підрозділ компанії продемонстрував зростання дохдоду до 12,1 млрд дол., що значно перевищило прогнозований аналітиками показник у 11,6 млрд дол.

Під час конференц-дзвінка фінансовий директор Amazon Брайан Ольсавскі (Brian Olsavsky) сказав, що клієнти все ще займаються «оптимізацією витрат», хоча, за його словами, це відбувається повільніше, ніж раніше. Однак, в той час як дохід AWS збільшився лише на 12% протягом кварталу, Microsoft заявила, що Azure зріс на 29%, а Google Cloud - на 22%.

Джим Хейр (Jim Hare) з Gartner заявив, що можливо, хоча і малоймовірно, що AWS втрачає частку ринку на користь таких конкурентів, як Microsoft, через те, що корпорація зосередилася на генеративному АІ. За його словами, Gartner бачить, як клієнти оптимізують існуючі виробничі навантаження у всіх трьох основних хмарних провайдерів, щоб вивільнити ІТ-витрати для інвестування в АІ.

«Microsoft заявила, що близько трьох відсотків квартального зростання Azure було пов’язано з АІ, - пояснив Хейр. - Отже, частина коштів, заощаджених за рахунок оптимізації робочих навантажень в AWS, можливо, дійсно була витрачена на проекти АІ на стороні Azure».

Однак, за словами Хейра, цілком ймовірно, що організації захочуть інвестувати в АІ-проекти на AWS тепер, коли більшість генеруючих АІ-сервісів стали загальнодоступними. «AWS виграє від того, що в її хмарі зберігається велика кількість корпоративних даних, які є паливом для моделей ШІ, - зазначив аналітик. - Я очікую, що підприємства будуть застосовувати мультихмарний підхід до АІ».

Картина в цифровому рекламному бізнесі Amazon була яскравішою: клієнти збільшили свої витрати на рекламу, щоб покращити видимість на онлайн-маркетплейсі компанії. Компанія повідомила, що доходи від реклами зросли на 26% порівняно з минулим роком, що випереджає 23%-ве зростання Facebook і 9%-ве зростання Google.

Крім того, продажі в основному бізнесі електронної комерції Amazon зросли на 7% порівняно з минулим роком, що є кращим показником порівняно з 4% зростанням у попередньому кварталі. Результати третього кварталу включають продажі від щорічного заходу Amazon Prime Day, який відбувся в липні і був описаний Amazon як «найбільший за всю історію».

Заходи зі скорочення витрат безпосередньо вплинули на прибуток компанії: операційна маржа зросла до 7,8%, що є найвищим показником за останні два роки.

За підсумками четвертого кварталу, який включає святкові продажі, керівники Amazon заявили, що очікують дохід у діапазоні від 160 млрд до 167 млрд дол., що є нижчим за прогноз Уолл-стріт у 166,6 млрд дол., який був зроблений на початку року. Прогноз передбачає зростання доходу на 9,6% порівняно з попереднім роком.

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