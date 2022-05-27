«Київстар» з початку року інвестував 659 млн грн. у розвиток мобільної мережі

27 мая 2022 г., 15:05

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Національний телеком-оператор «Київстар» продовжує інвестувати у розвиток мобільного зв'язку, не зважаючи на масштабні військові дії. Наразі 95% його телеком інфраструктури працює у звичайному режимі. Цього року компанія збудувала 108 нових базових станцій для покращення якості зв'язку.

В першому кварталі «Київстар» інвестував у будівництво і розвиток в Україні мобільної мережі 659 млн грн. Завдяки цьому телеком мережа компанії стабільно працює, забезпечуючи абонентів доступом до критично важливих послуг зв'язку.

У січні-травні оператор збудував 108 базових станцій мобільного зв'язку. Зокрема 53 базових станцій в містах на Заході України, 27 базових станцій – у Вінницькій, Житомирській, Київській і Черкаській областях. На Сході України – збудовано 20 базових станцій, з них найбільше у Харківській області. На Півдні України встановлено вісім нових базових станцій.

Завдяки розширенню мережі компанія може краще забезпечувати зв'язок у тих регіонах, де є зростання трафіку. Так, майже 5 млн абонентів, які до війни знаходились у великих містах, мігрували в сільську місцевість у межах своїх областей. А ще приблизно 4 млн абонентів – переїхали в інші регіони, переважно на Захід України.

Також за час військових дій спеціалісти телеком-оператора усунули десятки тисяч аварійних ситуацій, які виникли внаслідок пошкодження телекомунікаційної інфраструктури.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист