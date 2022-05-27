«єДекларація» в «Дії» тимчасово замінить підприємцям 374 види дозвільних документів

27 мая 2022 г., 14:15

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На порталі «Дія» з’явилася нова послуга для підприємців – «єДекларація». Вона на час воєнного стану замінить 374 види дозвільних документів, необхідних для роботи підприємців. Як стверджується, подати «єДекларацію» можна за декілька кліків й одразу можна починати працювати.

Раніше підприємці та власники бізнесів мали отримувати різні дозволи та ліцензії для того, щоб розпочати або продовжити власну справу. Але під час воєнного стану ходіння кабінетами з купою ксерокопій під час повітряної тривоги – справа не тільки складна, але й небезпечна.

Тепер не потрібно збирати купи паперових документів та йти до органів влади, щоб отримати дозвільні документи – оформлення «єДекларації» забере не більше трьох хвилини та повністю безплатне.

Отримати «єДекларацію» можуть підприємці:

у яких закінчився термін дії дозвільних документів до початку воєнного стану;

що планують вести діяльність, для якої необхідна ліцензія;

що в умовах війни змінили вид діяльності й починають вести діяльність, для якої потрібна ліцензія.

Щоб подати «єДекларацію» в «Дії»:

авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису;

заповніть онлайн-форму, вкажіть, де плануєте працювати, і виберіть дозвільний документ, який вам потрібен;

підпишіть сформовану декларацію електронним підписом.

Послуга реалізована «Мінцифрою» спільно з «Мінекономіки» та «Офісом ефективного регулювання BRDO».

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