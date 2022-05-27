Lenovo за рік заробила 71,6 млрд дол., прибуток зріс на 72% до 2 млрд дол.

27 мая 2022 г., 15:55

Компанія Lenovo попередила у четвер, що поставки можуть скоротитися в короткостроковій перспективі, пояснюючи це локдауном в Китаї через COVID-19, що посилило дефіцит мікрочипів після того, як біло зафіксовано найповільніший квартальний ріст виробника за сім кварталів.



Як повідомляє Reuters, компанія заявила, що хоч й спостерігає деяке послаблення дефіциту компонентів для сегмента ПК, але її бізнес зі смартфонами та центрами обробки даних все ще перебуває під великим тиском.



За даними Refinitiv, дохід компанії зріс до 16,69 млрд дол. у кварталі, що закінчився 31 березня, з 15,63 мільярда доларів роком раніше, що все ж таки нижче середньої оцінки 9 аналітиків у 17,36 млрд дол. Це склало 6,8% зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Однак прибуток підскочив до 412 мільйонів доларів, перевищивши очікування аналітиків.



Lenovo також повідомила про річні результати за фінансовий рік, що закінчився у березні. Дохід зріс на 18% до 71,6 млрд дол., а прибуток – на 72% до 2 млрд дол., що є найвищими показниками з моменту відкриття компанії в 1994 році.

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