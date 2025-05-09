Китайська SMIC збільшила прибуток у першому кварталі на 161%

9 мая 2025 г., 11:45

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Найбільший контрактний виробник чипів у Китаї — Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) — зафіксував у першому кварталі 2025 року стрімке зростання прибутку на тлі поступового відновлення китайської напівпровідникової галузі.

За січень–березень компанія отримала чистий прибуток у розмірі 188 млн дол., що на 161,9% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Втім, результат не досяг ринкових очікувань: за даними LSEG, аналітики прогнозували прибуток на рівні 222 млн дол.

Виручка SMIC у першому кварталі зросла на 28,4% — до 2,2 млрд дол., проте і вона не виправдала консенсус-прогнозу в 2,3 млрд дол. Попри це, фінансові результати сигналізують про пожвавлення попиту на внутрішньому ринку, зокрема з боку китайських виробників смартфонів і телеком-обладнання.

SMIC базується в Шанхаї та була заснована у 2000 році й наразі володіє низкою виробничих потужностей у материковому Китаї, включно з фабриками в Пекіні, Шанхаї, Тяньцзіні та Шеньчжені. Вона спеціалізується на виготовленні чипів за технологічними нормами 55 нм і більшими, однак за останні роки активно інвестує у розвиток виробництва на рівні 14 нм і детальніше — попри експортні обмеження з боку США, які блокують доступ SMIC до передових літографічних машин ASML.

Станом на 2024 рік компанія обслуговує понад 200 клієнтів у галузях мобільних комунікацій, автомобілебудування, побутової електроніки та промислових рішень. За підсумками 2024 року SMIC отримала виручку у понад 7,2 млрд дол., що робить її найбільшим китайським контрактним виробником і п’ятим за обсягами у світі після TSMC, Samsung, GlobalFoundries та UMC.

Аналітики очікують, що у 2025 році SMIC зможе наростити річну виручку на 15–20%, до приблизно 8,3–8,6 млрд дол., за рахунок зростання внутрішнього попиту, державної підтримки галузі та розширення співпраці з такими компаніями, як Huawei, Xiaomi та інші локальні бренди. Прогноз чистого прибутку коливається в межах 0,7–0,9 млрд дол., залежно від темпів модернізації виробництва, курсових коливань юаня та можливих змін у режимі санкцій.

Однак подальше зростання компанії залишається вразливим до зовнішньополітичних ризиків, зокрема посилення американських обмежень та обмеженого доступу до передових техпроцесів та обладнання, що продовжує утримувати SMIC у межах відносно застарілих виробничих норм.

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