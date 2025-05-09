Посилення безпеки ланцюгів постачання: Lenovo та Intel створюють ThinkShield Build Assure

9 мая 2025 г., 12:35

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Lenovo та Intel продовжують співпрацю задля зменшення ризиків у ланцюгах постачання. Нова система безпеки Lenovo ThinkShield Build Assure забезпечує підвищений рівень прозорості для відстеження та атестації комерційних продуктів у ланцюжку постачання світового класу Lenovo.



Глобальні ланцюги постачання у сфері комерційних технологій — це складна інфраструктура, вразлива до кібератак, якою можуть скористатися зловмисники, якщо її не захистити належним чином. Клієнти Lenovo отримують вигоду від комбінованих інтелектуальних рішень для ланцюгів постачання, які можуть запропонувати лише Lenovo та Intel разом.



Зазначено, прагнення Lenovo надавати інновації, ефективність та надійність клієнтам по всьому світу підкріплюється надійним ланцюгом постачання, який гарантує, що найсучасніші продукти надійно потрапляють до клієнтів. Як результат, ланцюг постачання Lenovo регулярно входить до рейтингу Gartner як один із найбільш виняткових у світі.

Підхід Lenovo до безпеки ланцюжка постачання ґрунтується на запобіганні загрозам. Компанія ретельно перевіряє постачальників і компоненти, впроваджуючи принцип "Безпека за замовчуванням" у весь життєвий цикл продукту. Займаючи проактивну позицію щодо бекдорів, зіпсованих продуктів, підробок, а також вразливостей апаратного та програмного забезпечення, Lenovo захищає свою продукцію та встановлює високий галузевий стандарт безпеки ланцюга постачання.



Завдяки ThinkShield Supply Chain Assurance, створеному у партнерстві з Intel, Lenovo надає користувачам можливість перевірки та підтвердження x86-компонентів. Нова версія — ThinkShield Build Assure — доповнює функціональність, пропонуючи платформу SaaS корпоративного рівня з розширеними можливостями. Нове рішення дозволяє клієнтам електронно підтверджувати цілісність пристроїв Lenovo на всіх етапах — від виробництва і транспортування до надання кінцевому користувачеві та використання співробітниками на місці.



Завдяки електронному відстеженню критично важливої інформації про пристрій, наприклад, виробничих записів для BIOS, ключових компонентів і сертифікатів платформи, клієнти Lenovo можуть використовувати базові дані для перевірки цілісності пристрою і виявлення несанкціонованих змін, внесених після дати виробництва. Завдяки вебпорталу ThinkShield Build Assure клієнти мають зручний доступ до системних записів для відстеження пристроїв, проведення аудитів відповідності та інших внутрішніх операцій.



«ThinkShield Build Assure - це найновіше досягнення в нашій співпраці з Intel, щоб надати клієнтам більше інструментів для досягнення сучасних цілей у сфері безпеки в умовах розподілених команд та поширення AI-пристроїв у бізнесі», — зазначив Німа Баяті, виконавчий директор і генеральний менеджер напрямку комерційних рішень з кібербезпеки, Lenovo.



Lenovo ThinkShield Build Assure розроблено на основі Intel Tiber Transparent Supply Chain. Партнерство Lenovo та Intel охоплює всі етапи — від виробництва материнських плат до постачання кінцевим клієнтам. Це дає змогу підтверджувати справжність компонентів, прошивок і конфігурацій систем.



Рішення ThinkShield Build Assure допомагає організаціям краще керувати парком пристроїв завдяки можливості детально фіксувати та зберігати дані про компоненти у хмарі. Коли клієнти отримують пристрій від Lenovo, функція Intel Tiber Transparent Supply Chain’s Auto Verify встановлює цілісність пристрою, порівнюючи те, що вони отримали, з оригінальним описом замовлення. Цей автоматизований процес призначений для перевірки того, що ключові апаратні, мікропрограмні та програмні компоненти не були підроблені під час транспортування або додатково налаштовані кінцевим користувачем.



Це рішення знижує ризик атак на ланцюжок постачання і мінімізує час простою через підроблені компоненти, а також відповідає стандартам Trusted Computing Group (TCG). Захищений вебпортал та інтеграція з API надають ІТ-командам доступ до інформації в режимі реального часу, що дозволяє проактивно керувати пристроями та швидше реагувати на інциденти.



Lenovo контролює безпеку постачальників, які створюють інтелектуальні компоненти, переконуючись, що вони відповідають суворим рекомендаціям і найкращим практикам. Використовуючи Intel Tiber Transparent Supply Chain, ThinkShield Build Assure розширює цю прозорість до корпоративних ІТ.



«Think Shield Build Assure від Lenovo на базі Intel Tiber Transparent Supply Chain є справжнім проривом у забезпеченні прозорості та безпеки ланцюга постачання. Разом ми розширюємо можливості підприємств завдяки підвищенню прозорості та безпеки, щоб допомогти впевнитись, що кожен компонент відповідає найвищим стандартам довіри та цілісності. Ця співпраця спрямована на вирішення критично важливих проблем, надаючи нашим клієнтам впевненість, необхідну для безстрашного впровадження інновацій», - підкреслив Раджан Панчанатан (Rajan Panchanathan), керівник відділу продуктів, Intel Trust and Security.



У сучасному середовищі загроз, де кількість різноманітних атак на ланцюги постачання продовжує зростати, ThinkShield Build Assure забезпечує необхідний рівень захисту без шкоди для операційної ефективності. Захищена хмарна платформа та API-інтеграції забезпечують безперебійний зв'язок з наявними інструментами управління ІТ, дозволяючи командам ІТ-операторів підтримувати пильність щодо безпеки, не порушуючи при цьому робочі процеси. Такий комплексний підхід до захисту обладнання не лише знижує ризики, але й перетворює довіру до ланцюжка постачання на конкурентну перевагу для організацій, які працюють з конфіденційними даними або працюють у регульованих галузях.



Рішення Lenovo ThinkShield Build Assure буде доступне для комерційних ПК Lenovo на базі архітектури х86 на певних ринках світу до кінця першої половини 2025 року.

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