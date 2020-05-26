Kingston начинает поставки SSD емкостью до 7.68 ТБ для ЦОД

26 мая 2020 г., 16:25

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Компания Kingston Digital объявила о старте продаж моделей высокопроизводительных твердотельных накопителей SATA Data Center 500R (DC500R) и 450R (DC450R) емкостью 7.68 ТБ, а также аналогичной по ёмкости модели накопителей U.2 NVMe DC1000M.



Как отмечается, новые модели SSD призваны обеспечить дополнительные объемы памяти для хранения данных и поддерживают строгие требования QoS, гарантируя предсказуемые скорости обмена и низкие задержки при работе в центрах обработки данных, использующих как NVMe-, так и SATA-накопители.



“Твердотельные накопители емкостью 7.68 ТБ — это своеобразный прорыв в высокопроизводительных решениях для клиентов, нуждающихся в надежном и емком хранилище данных. До сих пор, накопители такой емкости были доступны лишь в виде HDD-устройств, давно устаревших как в техническом, так и в моральном аспекте. Поэтому мы рады быть одним из первых в мире производителей, дополнивших свой портфель продуктов накопителями следующего поколения: в сочетании с уже поставляемыми загрузочным NVMe SSD DC1000B, SATA SSD DC500M для смешанных нагрузок и линейкой оперативной памяти Server Premier, новые модели сформируют наиболее завершенную, из представленных на рынке, линейку решений для центров обработки данных индустриального уровня”, отметил, комментируя старт продаж новинок, менеджер Kingston по индустриальным SSD Кейт Шимменти.



В частности, твердотельные накопители модели SSD DC500R 7.68 ТБ обеспечены статусом VMware Ready и разработаны специально для применения в режимах с интенсивным чтением, в том числе на веб-серверах, в инфраструктуре виртуальных рабочих столов, операционных базах данных и в аналитике реального времени. Благодаря высокой стабильности скорости обмена данными и времени отклика (латентности), накопители данной модели позволяют центрам обработки данных развертывать инфраструктуру, гарантируя высокую производительность в рабочих приложениях вплоть до пользовательского интерфейса.



SSD модели DC450R 7.68 ТБ предназначены для сетей доставки контента, приложений для пограничных вычислений и широкого спектра программно-определяемых архитектур хранения. Особо подчеркивается, что данные SSD обладают специфическим набором функций и характеристик, сфокусированных на потребностях приложений с интенсивным чтением и оптимизированных для центров обработки данных, стремящихся сократить затраты и инвестиции за счет подбора наилучших по сочетанию стоимости и ресурса записи решений.



В свою очередь, построенные на форм-факторе U.2 (2.5″), накопители DC1000M 7.68 ТБ призваны обеспечить владельцам систем возможность «горячей» замены SSD и их полную интеграцию с серверами и массивами хранения данных, использующих бэкплейны PCIe и U.2. Помимо высокой ёмкости и производительности, накопители DC1000M снабжены рядом функций для повышения надежности хранения информации, в том числе сквозной защитой данных, защитой от потери питания (PLP) и мониторингом телеметрии.



Новые модели SSD DC500R, DC450R и DC1000M обеспечены ограниченной 5-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.

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