Softprom получил партнерский статус по продуктам Hexagon Geospatial

26 мая 2020 г., 17:25
Компания Softprom получила статус Premium Partner по программным продуктам Hexagon Geospatial в странах: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина.
Softprom вместе с партнерами будет заниматься продвижением, продажей и поддержкой ключевых продуктов геопространственной и геодезической разведки. Партнерство позволит усилить позиций Hexagon Geospatial на рынках бывшего СНГ и расширит клиентскую базу обеих компаний.
Геопространственные продукты и специализированные приложения Hexagon помогают клиентам визуализировать, анализировать и получать данные о местоположении. Такие решения уже имеют огромный спрос для организации крупных массивов данных в легко-читаемые визуальные представления.
Приоритетными в продвижении и продажах станут продукты:
- M.App Enterprise – платформа для настройки приложений Smart M.Apps, динамических интерактивных карт, которые объединяют данные о местоположении и бизнес-данные с рабочими процессами предприятия для решения конкретных задач.
- GeoMedia – это гибкий и динамичный ГИС-пакет для создания, обновления, управления и анализа вашей ценной геопространственной информации. Позволяет создавать и обновлять векторные слои, автоматически актуализировать карты.
- Erdas Imagine объединяет в одном продукте дистанционное зондирование, фотограмметрию, LiDAR анализ, базовый векторный анализ, обнаружение изменений и радиолокационную обработку.
- ImageStation – программное обеспечения для организации рабочих процессов цифровой фотограмметрии, включая создание проектов, ориентацию и автоматическую триангуляцию из аэрофотоснимков и спутниковых изображений.
- Erdas Apollo – облачная централизованная библиотека для управления и распределения больших объемов геопространственных и бизнес-данных.
Softprom планирует популяризировать и продвигать продукты Hexagon среди государственных организаций, транспортных предприятий, поставщиков коммунальных услуг и телекоммуникаций, органов общественной безопасности с целью повышения их операционной эффективности, производительности и качества обслуживания.
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