Softprom получил партнерский статус по продуктам Hexagon Geospatial

26 мая 2020 г., 17:25

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Компания Softprom получила статус Premium Partner по программным продуктам Hexagon Geospatial в странах: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

Softprom вместе с партнерами будет заниматься продвижением, продажей и поддержкой ключевых продуктов геопространственной и геодезической разведки. Партнерство позволит усилить позиций Hexagon Geospatial на рынках бывшего СНГ и расширит клиентскую базу обеих компаний.

Геопространственные продукты и специализированные приложения Hexagon помогают клиентам визуализировать, анализировать и получать данные о местоположении. Такие решения уже имеют огромный спрос для организации крупных массивов данных в легко-читаемые визуальные представления.

Приоритетными в продвижении и продажах станут продукты:

M.App Enterprise – платформа для настройки приложений Smart M.Apps, динамических интерактивных карт, которые объединяют данные о местоположении и бизнес-данные с рабочими процессами предприятия для решения конкретных задач.

GeoMedia – это гибкий и динамичный ГИС-пакет для создания, обновления, управления и анализа вашей ценной геопространственной информации. Позволяет создавать и обновлять векторные слои, автоматически актуализировать карты.

Erdas Imagine объединяет в одном продукте дистанционное зондирование, фотограмметрию, LiDAR анализ, базовый векторный анализ, обнаружение изменений и радиолокационную обработку.

ImageStation – программное обеспечения для организации рабочих процессов цифровой фотограмметрии, включая создание проектов, ориентацию и автоматическую триангуляцию из аэрофотоснимков и спутниковых изображений.

Erdas Apollo – облачная централизованная библиотека для управления и распределения больших объемов геопространственных и бизнес-данных.

Softprom планирует популяризировать и продвигать продукты Hexagon среди государственных организаций, транспортных предприятий, поставщиков коммунальных услуг и телекоммуникаций, органов общественной безопасности с целью повышения их операционной эффективности, производительности и качества обслуживания.

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