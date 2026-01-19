Micron 3610 SSD — перший у світі клієнтський накопичувач Gen 5 на базі G9 QLC

19 января 2026 г., 14:35

Компанія Micron Technology оголосила про вихід Micron 3610 NVMe SSD — першого в галузі накопичувача PCIe Gen 5 на базі технології G9 QLC для споживчих пристроїв. Зазначено, це рішення встановлює нові стандарти продуктивності, місткості та енергоефективності для масових ПК та ультратонких ноутбуків.



Завдяки використанню передової пам'яті G9 NAND, новий SSD забезпечує швидкість послідовного читання до 11000 МБ/с та запису до 9300 МБ/с. Крім того, це єдиний у світі накопичувач місткістю 4 ТБ у компактному односторонньому формфакторі M.2 2230, що націлює його для портативних ігрових консолей та надтонких пристроїв із підтримкою AI.





Micron 3610 поєднує швидкість преміального сегмента Gen 5 із економічністю архітектури QLC.



Продуктивність до 1,5 млн IOPS при рандомному читанні та 1,6 млн IOPS при записі, що гарантує миттєвий запуск програм та плавну роботу в режимі багатозадачності.



Архітектура без DRAM (DRAM-less) із використанням буфера пам'яті хоста (HMB) покращує продуктивність на ват на 43% порівняно з Gen 4 TLC, що значно подовжує час роботи ноутбука від батареї.



Накопичувач здатний завантажувати моделі AI з 20 млрд параметрів менш ніж за три секунди, забезпечуючи швидку роботу локальних AI-помічників.



Функція термального менеджменту, керована хостом, дозволяє виробникам точно налаштовувати пороги нагріву для стабільної роботи в безвентиляторних (fanless) дизайнах.





Накопичувач оснащений новітніми функціями захисту даних, включаючи технології DOE (Data Object Exchange) та DICE (Device Identifier Composition Engine), що забезпечують підвищений рівень безпеки конфіденційної інформації користувача.



У тестах PCMark 10 новий Micron 3610 показав на 30% кращі результати та на 28% вищу пропускну здатність порівняно з накопичувачами Gen 4 QLC, підтверджуючи свою перевагу в реальних робочих сценаріях.



«Micron 3610 дозволить створювати ультратонкі пристрої, які відповідають вимогам локального AI, що зростають, та інтенсивних навантажень», — зазначив Марк Монтьєрт (Mark Montierth), старший віцепрезидент Micron.



Новинка займає стратегічне місце в лінійці компанії між преміальною серією 4600 (Gen 5) та бюджетними рішеннями Gen 4, пропонуючи збалансоване поєднання ціни та флагманської швидкості.

