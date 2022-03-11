11 марта 2022 г., 12:27

Як повідомляє компанія Укртелеком, станом на 10 березня відновлено надання послуг у Чернігівській області.



За добу сталося кілька аварій на магістральних лініях. Через це Сумська, Херсонська, Миколаївська та частина Київської області зазнавали перебоїв зі зв’язком. Аварії вдалося оперативно ліквідувати – лінії відновлено.



Укртелеком висловлює подяку колегам з Vodafone Ukraine за допомогу в забезпеченні Сумської та Чернігівської областей зв’язком.



Закінчуються роботи з відновлення інтернет-послуг у Київській області.



Обмеження швидкості доступу до інтернету знято в усіх областях, крім Чернігівської та Сумської - пріоритет в цих областях надається сервісам для ЗСУ, органам державної влади та соціальній інфраструктурі.



Загальна кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, збільшилася до 77%.



Працівники Укртелеком продовжують вживати всі заходи для оперативного відновлення після пошкоджень.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист