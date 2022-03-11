Як повідомляє компанія Укртелеком, станом на 10 березня відновлено надання послуг у Чернігівській області.
За добу сталося кілька аварій на магістральних лініях. Через це Сумська, Херсонська, Миколаївська та частина Київської області зазнавали перебоїв зі зв’язком. Аварії вдалося оперативно ліквідувати – лінії відновлено.
Укртелеком висловлює подяку колегам з Vodafone Ukraine за допомогу в забезпеченні Сумської та Чернігівської областей зв’язком.
Закінчуються роботи з відновлення інтернет-послуг у Київській області.
Обмеження швидкості доступу до інтернету знято в усіх областях, крім Чернігівської та Сумської - пріоритет в цих областях надається сервісам для ЗСУ, органам державної влади та соціальній інфраструктурі.
Загальна кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, збільшилася до 77%.
Працівники Укртелеком продовжують вживати всі заходи для оперативного відновлення після пошкоджень.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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