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Кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, збільшилася до 77%

11 марта 2022 г., 12:27

Як повідомляє компанія Укртелеком, станом на 10 березня відновлено надання послуг у Чернігівській області.

За добу сталося кілька аварій на магістральних лініях. Через це Сумська, Херсонська,  Миколаївська та частина Київської області зазнавали перебоїв зі зв’язком. Аварії вдалося оперативно ліквідувати – лінії відновлено.

Укртелеком висловлює подяку колегам з Vodafone Ukraine за допомогу в забезпеченні Сумської та Чернігівської областей зв’язком.

Закінчуються роботи з відновлення інтернет-послуг у Київській області.

Обмеження швидкості доступу до інтернету знято в усіх областях, крім Чернігівської та Сумської - пріоритет в цих областях надається сервісам для ЗСУ, органам державної влади та соціальній інфраструктурі.

Загальна кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, збільшилася до 77%.

Працівники Укртелеком продовжують вживати всі заходи для оперативного відновлення після пошкоджень.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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