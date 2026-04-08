Alibaba запустила масштабний дата-центр на базі 10 000 власних чипів

Компанія Alibaba спільно з державним оператором China Telecom оголосила про запуск нового дата-центру в місті Шаогуань на півдні Китаю.



Як повідомляє видання CNBC, об'єкт працює на базі 10 000 чипів Zhenwu, які Alibaba спеціально розробила для навчання та роботи складних АІ-моделей з обсягом параметрів у сотні мільярдів. Проект є частиною стратегії Пекіна щодо досягнення технологічної самодостатності в умовах обмежень з боку США на постачання передових рішень від NVIDIA.



Alibaba займається проектуванням мікросхем через свій підрозділ T-head, інтегруючи їх у власну хмарну інфраструктуру. Новий обчислювальний кластер призначений для використання в таких галузях, як охорона здоров'я та розробка нових матеріалів.



Планується розширити масштаби нового дата-центру до 100 000.



Слід відзначити, що це рішення з'явилося лише за місяць після запуску іншого великого кластера в Китаї на базі процесорів Ascend 910C від компанії Huawei, що свідчить про системне заміщення іноземних технологій.



На відміну від американських технологічних гігантів, які планують витратити близько 700 млрд дол. на розбудову AI-інфраструктури цього року, китайські фірми діють більш виважено. Вони фокусуються на галузях, які забезпечують швидке повернення інвестицій та реальне зростання прибутків. Хмарний підрозділ Alibaba, що демонструє стрімке зростання в останніх кварталах, планує використовувати нові потужності для продажу послуг штучного інтелекту корпоративним замовникам, пропонуючи повністю внутрішню екосистему від заліза до програмних моделей.



Аналітики зазначають, що запуск дата-центру на чіпах Zhenwu демонструє, що Китай успішно адаптувався до технологічної ізоляції, створивши конкурентоспроможну альтернативу. Для Alibaba це не лише питання престижу, а й стратегічне виживання хмарного бізнесу, який більше не може залежати від зовнішніх постачальників компонентів. Здатність компанії підтримувати моделі з сотнями мільярдів параметрів власним залізом ставить її в один ряд із провідними світовими розробниками інфраструктури.



Партнерство з China Telecom вказує на посилення державної підтримки приватних технологічних компаній у межах програми побудови національної обчислювальної мережі. Успіх проекту в Шаогуані стане лакмусовим папірцем для всього китайського ринку напівпровідників, вважають ринкові оглядачі.

