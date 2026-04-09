Ринок компʼютерів у Китаї у 2025 році зріс на 6% до 42,1 млн систем

Згідно з дослідженням аналітичної компанії Omdia, ринок компʼютерів у Китаї за підсумками 2025 року зріс на 6% у річному обчисленні, досягнувши показника 42,1 млн одиниць. Позитивна динаміка підтримувалася високим попитом у комерційному секторі та стабільними показниками споживчого сегмента в першій половині року. Найкращі результати продемонстрували планшети, поставки яких збільшилися на 14% до 36,0 млн одиниць завдяки державній підтримці та розширенню використання в бізнес-середовищі.



Проте аналітики прогнозують, що у 2026 році ринок очікує падіння на 10%, а загальний обсяг поставок знизиться до 37,9 млн одиниць. Емма Сюй (Emma Xu), старша аналітикиня Omdia, пояснює це коригуванням політики субсидування та зростанням вартості компонентів. Якщо у 2025 році рівень державної підтримки становив близько 30%, то у 2026 році він звузиться до 15%. Крім того, запровадження суворіших правил розподілу квот та поетапний випуск субсидій обмежать концентрацію попиту в межах одного кварталу.



У четвертому кварталі 2025 року ринок стабілізувався на позначці 11,5 млн одиниць. У цей період сегмент настільних PC зріс на 35% завдяки закупівлям підприємств та урядових структур. Натомість поставки ноутбуків скоротилися на 13% до 7,5 млн одиниць через ослаблення споживчого інтересу. Очікується, що в 2026 році найбільш суттєве падіння відбудеться саме в споживчому секторі, який може скоротитися на 12% порівняно з попереднім роком.



Додатковим негативним фактором для екосистеми PC у Китаї є інфляція вартості матеріалів, зокрема оперативної пам'яті. Емма Сюй зазначає, що значні субсидії минулого року призвели до передчасного задоволення попиту, що ускладнює підтримку зростання в поточному періоді. Попри ці виклики, на ринку з'являються позитивні сигнали, пов'язані з прискоренням впровадження локальних платформ HarmonyOS та UOS, а також розвитком екосистеми AI через такі рішення, як OpenClaw.



Прогноз Omdia вказує на завершення циклу стимульованого зростання, де основним ризиком стає залежність виробників від державного фінансування. Скорочення субсидій удвічі на тлі подорожчання комплектуючих створює цінові ножиці, які змусять вендорів переглянути маржинальність своїх продуктів. Сценарій, за якого значна частина попиту була задоволена заздалегідь у 2025 році, свідчить про ймовірну стагнацію ритейл-сегмента на кілька наступних кварталів.



Водночас локалізація програмного та апаратного забезпечення стає ключовим фактором стійкості для китайських технологічних гігантів. Перехід на вітчизняні операційні системи в державному секторі дозволяє частково нівелювати загальне падіння ринку за рахунок цільових замовлень. Впровадження функцій AI безпосередньо в пристрої може стати єдиним реальним драйвером оновлення парку техніки в умовах, коли фінансові стимули відходять на другий план, зміщуючи фокус з кількості проданих одиниць на технологічну складність систем.

