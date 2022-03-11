Робота енергосистеми України станом на вечір 10 березня

11 марта 2022 г., 11:20

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Розпочався третій тиждень роботи української енергосистеми в умовах війни з російськими загарбниками. Її «серце» як і завжди, б’ється рівно та стабільно – частота в мережі 50 Гц.



Як повідомляє НЕК «Укренерго», графік споживання електроенергії в нормі, при цьому похолодання прогнозовано збільшило обсяги споживання. Запорізька АЕС продовжує перебувати під контролем окупанта, водночас роботою енергоблоків продовжують керувати співробітники НАЕК «Енергоатом». Всі решта електростанцій працюють без збоїв: атомні, теплові, гідроелектростанції, сонячні та вітрові.



Електроенергія постачається в достатніх обсягах побутовим споживачам, військовим та іншим. Для примусового зменшення споживання немає жодної причини. Якщо ви у безпеці, користуйтеся світлом та електроприладами, як завжди. Можна вмикати без обмежень і обігрівачі, і праску, і електроплиту.



Ремонтники НЕК «Укренерго» та операторів систем розподілу розуміють, що кожна хвилина зі світлом – то чиєсь врятоване життя. Тому багато з них сьогодні ризикує власним життям під час обходів та ремонтів, щоб зберегти його іншим українцям.



Останні два дня відзначилися провокаціями російських окупантів, стосовно ремонтів пошкоджених ліній, що живлять Чорнобильську АЕС. НЕК «Укренерго» наголошує, що ремонтні бригади «Укренерго» готові виконати всі необхідні роботи на лініях негайно. Крым того, підкреслюється, що ніхто не просив допомоги від ворожих країн та не має наміру цього робити.



Слава Україні!



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