У березні дрони-перехоплювачі знищили рекордні 33 тис ворожих БпЛА

Міноборони повідомило, що у березні дрони-перехоплювачі збили понад 33 000 ворожих БпЛА різного типу, зокрема «Шахед», «Гербера», «Молнія», Zala, «Орлан» та інші. Це удвічі більше, ніж у лютому.



«Дрони-перехоплювачі – українська інновація, яка вже стала ключовою частиною нашої ППО», – зазначив міністр оборони України Михайло Федоров.



Як розповів міністр, ключовим викликом є реактивні «шахеди». Ворог масштабує їх застосування, перехоплення ускладнюється.



«Наша задача – знайти технологічне рішення. Разом із виробниками проаналізували продукти та їх готовність, визначили вузькі місця й синхронізували дії для швидкого масштабування», – зазначив міністр.



Нещодавно Brave1 підтримав 12 технологій у межах спільної з ЄС грантової програми EU4UA Defence Tech – компанії отримають до 150 тисяч євро на розробку швидкісних перехоплювачів (450+ км/год) та сучасних систем протидії повітряних цілей.



Для створення та розвитку ринку перехоплювачів Міністерство оборони зробило низку системних кроків:



Запустили унікальну модель винагородження компаній за перехоплення «шахедів». Саме в межах цього експерименту було вперше збито шахед дроном-перехоплювачем.

З 2024 року Brave1 видав понад 40 грантів виробникам. Сьогодні у кластері близько 100 виробників дронів-перехоплювачів

Запустили Brave1 Dataroom – платформу для тренування та валідацій моделей штучного інтелекту. Наразі більше 30 компаній тестують, валідують та тренують 50+ моделей ШІ для виявлення та перехоплення повітряних цілей у різну пору дня та в різних погодних умовах.



Під час зустрічі Михайло Федоров поставив для виробників дві ключові завдання:



розробити та масштабувати технології реактивних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам;

розробити альтернативні системи донаведення для роботи в складних метеорологічних умовах.



Також міністр зазначив, що держава на умовах прозорого ринку готова швидко купувати нові технології у виробників, які ефективно вирішать ці задачі та захистять українське небо.

