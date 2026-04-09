 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

У березні дрони-перехоплювачі знищили рекордні 33 тис ворожих БпЛА

9 апреля 2026 г., 8:05
0 
 

Міноборони повідомило, що у березні дрони-перехоплювачі збили понад 33 000 ворожих БпЛА різного типу, зокрема «Шахед», «Гербера», «Молнія», Zala, «Орлан» та інші. Це удвічі більше, ніж у лютому.

«Дрони-перехоплювачі – українська інновація, яка вже стала ключовою частиною нашої ППО», – зазначив міністр оборони України Михайло Федоров.

Як розповів міністр, ключовим викликом є реактивні «шахеди». Ворог масштабує їх застосування, перехоплення ускладнюється.  

«Наша задача – знайти технологічне рішення.  Разом із виробниками проаналізували продукти та їх готовність, визначили вузькі місця й синхронізували дії для швидкого масштабування», – зазначив міністр.  

Нещодавно Brave1 підтримав 12 технологій у межах спільної з ЄС грантової програми EU4UA Defence Tech – компанії отримають до 150 тисяч євро на розробку швидкісних перехоплювачів (450+ км/год) та сучасних систем протидії повітряних цілей.

Для створення та розвитку ринку перехоплювачів Міністерство оборони зробило низку системних кроків:

    Запустили унікальну модель винагородження компаній за перехоплення «шахедів». Саме в межах цього експерименту було вперше збито шахед дроном-перехоплювачем.  
    З 2024 року Brave1 видав понад 40 грантів виробникам. Сьогодні у кластері близько 100 виробників дронів-перехоплювачів    
    Запустили Brave1 Dataroom – платформу для тренування та валідацій моделей штучного інтелекту. Наразі більше 30 компаній тестують, валідують та тренують 50+ моделей ШІ для виявлення та перехоплення повітряних цілей у різну пору дня та в різних погодних умовах. 

Під час зустрічі Михайло Федоров поставив для виробників дві ключові завдання:

    розробити та масштабувати технології реактивних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам;
    розробити альтернативні системи донаведення для роботи в складних метеорологічних умовах.

Також міністр зазначив, що держава на умовах прозорого ринку готова швидко купувати нові технології у виробників, які ефективно вирішать ці задачі та захистять українське небо.

0 
 

Напечатать Отправить другу

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  