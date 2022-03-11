Facebook зібрав корисну інформацію з пошуку медичної та інших видів допомоги в Україні

11 марта 2022 г., 13:23

0

Tweet

Facebook оновив розділ «Довідка спільноти» (Community Help) в Україні, щоб додати ресурси місцевих організацій ООН та Червоного Хреста. Інформація, яку додано Facebook, полегшить користувачам пошук медичної та інших видів допомоги не лише в Україні, а й у сусідніх країнах. Крім того, Community Help тепер містить гарячу лінію WhatsApp для Державної служби з надзвичайних ситуацій України, щоб зв’язувати людей із важливими оновленнями та життєво важливими послугами.



Щоб переконатися, що люди, які цього потребують, можуть швидко отримати доступ до розділу, Facebook розміщує посилання на “Довідку спільноти” у верхній частині своїх каналів для українських користувачів, навіть якщо вони вже виїхали з країни. Посилання також з’являтиметься у верхній частині результатів релевантних пошуків у Facebook, а також у верхній частині стрічки користувачів Instagram.



Крім цього Facebook оновив “Центр емоційного здоров’я”, додавши поради ВООЗ та інших організацій українською, російською та англійською мовами (наприклад, як підтримати дітей під час кризи). Користувачі в Україні також можуть бачити більше реклами, яка зв’язує їх з організаціями, які надають допомогу, оскільки Facebook надає цим групам доступ до безплатних рекламних кампаній, щоб отримувати важливі повідомлення для тих, хто цього потребує. Всесвітня організація охорони здоров’я, наприклад, оприлюднила рекламу інформації про грудне вигодовування для матерів-переселенців.



Нарешті, ті, кому потрібно зв’язатися з гарячою телефонною службою ВООЗ Health Alert з питань психічного здоров’я в Україні та сусідніх країнах, можуть додати номер +41798931892 до своїх контактів WhatsApp. Їм просто потрібно надіслати повідомлення «Hi» на цей номер, щоб розпочати процес.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист