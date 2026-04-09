Вже 1236 багатоквартирних будинків отримали фінансування за програмою «СвітлоДІМ»

9 апреля 2026 г., 10:25

В рамках урядової програми підтримки багатоквартирних будинків «СвітлоДІМ» станом на 8 квітня фінансування вже отримали 1 236 багатоквартирних будинки на загальну суму майже 313 млн грн.



Отримані кошти спрямовуються на закупівлю обладнання, яке забезпечить стабільну роботу життєво необхідної інфраструктури будинків. Вже перераховано понад 230 млн грн на придбання обладнання.



Від початку реалізації програми подано понад 2400 заявок від будинків, де проживає більш як 376 000 родин.

