Канада виділяє 92 млн грн на проєкти з посилення кіберстійкості України

25 сентября 2025 г., 15:35

0

Tweet

Канада спрямує близько 92 млн грн впродовж двох років на підтримку впровадження в Україні проєктів з кібербезпеки у межах Талліннського механізму. Кошти призначені для системної розбудови цифрової безпеки України, зокрема на захист критичної інфраструктури, системну протидію кіберзагрозам, створення дієвих систем виявлення, запобігання та реагування на кібератаки, а також постачання обладнання.

Канада вже обрала шість проєктів для фінансування. Серед них – підтримка Державної судової адміністрації України, Чорнобильської АЕС та Державної прикордонної служби України.

Партнером ініціатив, які фінансує Канада, стала U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global). Організація має значний досвід упровадження проєктів технічної допомоги в Україні, зокрема й у сфері цифрової трансформації.

Окрім фінансової підтримки, Канада допомагає організовувати навчальні тренінги та заходи для поглиблення співпраці з міжнародними донорами в кібербезпеці. У межах цього напряму Національний координаційний центр кібербезпеки та CRDF Global за підтримки Global Affairs Canada провели зустріч українського Національного кіберкластера. Мета – підвищити обізнаність центральних і місцевих органів виконавчої влади та державних підприємств критичної інфраструктури щодо можливостей Талліннського механізму.

Нагадаємо, що Талліннський механізм створений у 2023 році. У його межах реалізовано десятки ініціатив – від оцінок стану кібербезпеки та навчальних програм до поставки обладнання для підтримки цифрового зв’язку і стійкості України. До ініціативи вже приєдналися 12 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція та Швеція. Європейський Союз, НАТО і Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

Проєктний офіс Талліннського механізму (TMPO), що працює в Києві, координує реалізацію активностей та сприяє посиленню співпраці між українськими установами й міжнародними партнерами. TMPO створено за сприяння Estonian Centre for International Development (ESTDEV) та EU CyberNet. Ініціатором його створення стало Міністерство цифрової трансформації України. Офіс плідно співпрацює з Держспецзв’язку, МЗС, СБУ та НКЦК.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI