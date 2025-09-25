Logitech представляє клавіатуру Signature Slim Solar+ K980

25 сентября 2025 г., 16:25

Компанія Logitech оголосила про випуск бездротових клавіатур Signature Slim Solar+ K980 і Signature Slim Solar+ K980 for Business. Вони живляться від будь-якого світла — сонячного чи штучного, без перерв у зарядці та стресу під час налаштування. Створена з використанням фірмової технології Logitech Logi LightCharge та розроблена для сучасного життя, клавіатура має повнорозмірну розкладку, стиль набору тексту, як на ноутбуці, та розумні налаштування, які спрощують робочі й особисті завдання. Бездротові пристрої звільняють нас від кабелів і зайвого клопоту, але необхідність пам’ятати про їх заряджання може створювати непотрібні незручності. Сучасні користувачі очікують простоти, надійності та інтуїтивно зрозумілого, безпроблемного досвіду, який просто працює. Signature Slim Solar+ забезпечує саме це. Вона залишається зарядженою без перерв і розрахована на роботу до чотирьох місяців у повній темряві, тож люди можуть зосередитися на тому, що для них справді важливо.



«Навіть необхідність думати про заряджання може відривати, тому ми розробили Signature Slim Solar+, щоб повністю зняти це питання з вас, — сказав Арт О'Гнім (Art O'Gnimh), генеральний менеджер Core Products Group у Logitech. — Вона живиться від світла — будь-якого світла — звільняючи ваш стіл від кабелів і усуваючи необхідність будь-коли фізично заряджати її, водночас вносячи елегантність і комфорт у ваш робочий простір. Це на одну турботу менше в напружений робочий день».



Пластикові деталі в графітовій версії Signature Slim Solar+ містять 70% сертифікованого переробленого пластику, а також спеціально розроблений акумулятор, який розрахований на роботу до 10 років, що усуває необхідність його заміни. Ці рішення відповідають принципам Logitech Design for Sustainability, що мають на меті зменшити вуглецевий слід, забезпечуючи при цьому довговічність, надійність і тривалу продуктивність.



Signature Slim Solar+ K980 for Business розроблена з урахуванням потреб ІТ-фахівців, має постійно заряджений акумулятор, відсутність захаращення кабелями та мінімальне обслуговування. Вона оснащена приймачем USB-C Logi Bolt для безпечного, надійного підключення в середовищах з високою щільністю пристроїв. Клавіатуру можна контролювати через Logitech Sync, що надає ІТ-командам централізований огляд окремих пристроїв, включно зі статусом продукту та прошивки. Співробітники можуть налаштувати до 23 клавіш швидкого доступу, включно з клавішею AI Launch Key, підвищуючи продуктивність без додавання складнощів для ІТ. Завдяки глобальній доступності та підтримці клієнтів, вона створена для безперешкодного масштабування по всьому персоналу.



Клавіатура працює з різними операційними системами завдяки багатоплатформній розкладці та дозволяє користувачам перемикатися між набором тексту на трьох пристроях: робочому комп'ютері, домашньому ноутбуку, планшеті або телефоні, використовуючи клавіші Easy-Switch.



За допомогою програми Logi Options+ користувачі можуть персоналізувати досвід роботи з клавіатурою, призначаючи Smart Actions для автоматизації поширених завдань або використовуючи AI Launch Key для миттєвого доступу до улюблених інструментів, таких як Copilot, Gemini або ChatGPT.



Signature Slim Solar+ доступна по всьому світу з 24 вересня 2025 року за ціною $99,99 для версій з універсальною сумісністю та для Mac та $109,99 для версії B2B на logitech.com та через авторизованих дистриб'юторів.



Клавіатура випускається в трьох версіях:



Signature Slim Solar+ K980 універсальна версія для кількох ОС

Signature Slim Solar+ K980 для macOS (доступна лише в Північній Америці)

Signature Slim Solar+ K980 для бізнесу

