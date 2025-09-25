Euclyd CRAFTWERK — архітектура екзафлопсного виводу, що орієнтована на агентний AI з рекордною ефективністю

25 сентября 2025 г., 14:25

0

Tweet

Європейський стартап з розробки AI-чипів Euclyd оголосив про нову архітектуру для висновків CRAFTWERK, розроблену для різкого зниження вартості та енергоспоживання великомасштабних розгортань AI. Позиціонована як найенергоефективніша у світі екзамасштабна фабрика токенів, система була офіційно представлена на саміті KISACO Infrastructure Summit 2025 у Санта-Кларі.





На відміну від традиційних прискорювачів, CRAFTWERK побудований з нуля для агентних робочих навантажень AI. В його основі лежить CRAFTWERK SiP (система в корпусі) — модуль розміром з долоню, що інтегрує 16 384 спеціальних процесори SIMD, до 8 PFLOPS (FP16) або 32 PFLOPS (FP4) обчислювальної потужності, 1 ТБ спеціальної ультрашвидкісної пам'яті (UBM), що забезпечує пропускну здатність 8 000 ТБ/с.



SiP поєднує спеціальні процесори, спеціальну пам'ять та вдосконалене 2.5D/3D-упакування, щоб вивести ефективність висновків далеко за межі звичайних конструкцій.





Кілька SiP живлять флагманську систему компанії в масштабі стійки — CRAFTWERK STATION CWS 32. Налаштована з 32 SiP, система забезпечує 1,024 ексафлопс обчислень FP4,

32 ТБ UBM, 7,68 млн токенів на секунду в багатокористувацькому режимі. Енергоспоживання — 125 кВт



За даними Euclyd, це становить 100-кратне покращення показників «токен на джоуль» і «вартість на токен» у порівнянні з провідними альтернативами для висновків, на основі змодельованої продуктивності з Llama 4 Maverick.





Генеральний директор Euclyd Бернардо Каструп (Bernardo Kastrup) описав філософію, що лежить в основі дизайну: «Наша філософія Crafted Compute переосмислює висновки з нуля — спеціальні процесори, спеціальна пам'ять та вдосконалене упакування. Ми розробили кожний затвор для максимальної ефективності та мінімального споживання енергії — на сьогодні найнижчого в галузі».



Інвестор Пітер Веннінк, колишній генеральний директор ASML, додав: «Я вважаю, що висновки AI будуть домінувати в центрах обробки даних. Проривна економічна ефективність CRAFTWERK прискорить впровадження агентного AI та відкриє еру надлишку висновків».



Заснована в Ейндховені, Нідерланди, Euclyd позиціює себе як європейський лідер в інфраструктурі AI. Компанія зосереджена на екологічно свідомому та соціально відповідальному інжинірингу, водночас домагаючись радикального підвищення ефективності обчислень у центрах обробки даних.



Мережа консультантів та інвесторів компанії включає таких діячів галузі, як Пітер Веннінк (Peter Wennink), колишній генеральний директор ASML, Федеріко Фаджін (Federico Faggin), винахідник мікропроцесора та засновник Zilog і Synaptics, і Стівен Шурман (Steven Schuurman), засновник Elastic.



Euclyd має офіси в Ейндховені та Сан-Хосе, Каліфорнія.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI