Український ринок кібербезпеки за вісім років зріс вчетверо – до 138 млн дол.

16 января 2025 г., 14:35

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Український ринок кібербезпеки зріс у чотири рази за останні вісім років і за підсумками 2024 становить 138 млн дол. За прогнозами, ринок зросте ще на 50% протягом п’яти років і досягне 209 млн дол. Ключовий сегмент українського ринку кібербезпеки – мережева безпека. Найшвидше зростання демонструють хмарна безпека, захист даних та захист кінцевих точок, що відображає попит на нові технології та рішення, що зростає.

Про це свідчать результати дослідження DataDriven Research&Consulting, проведеного за ініціативою підкомітету з кібербезпеки EBA та CyberTech комітету Асоціації IT Ukraine за сприяння Аспен Інституту Київ, що реалізує Програму «Діалог про кібербезпеку», та підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

Згідно з даним дослідженням, повномасштабна війна Росії спричинила сплеск кібератак в Україні, підвищивши попит на автоматизовані рішення та інноваційні технології. Постійні кібератаки з боку російських хакерських угруповань частіше за все відбуваються на державні установи, ОПК, телекомунікації, фінансові установи та енергетику. У 2023 році зафіксовано 2544 кіберінцидентів, що на 16% більше, ніж у 2022 році.

Важливість кібербезпеки зростає одночасно з технічним прогресом. Країни, на які здійснюється найбільша кількість кібератак у світі: США, Україна, Південна Корея, Китай. Найпоширенішими видами кібератак є DDoS, Ransomware, Phishing.

Світовий ринок кібербезпеки, як очікується, сягне 186 млрд дол. за результатами 2024 року. Частка України наразі складає менш як 1%. Втім на світовому ринку кібербезпеки сьогодні домінує сегмент безпекових послуг з часткою 53% у 2024 році, на українському ринку переважають кіберрішення з часткою 57%.

Основними рушійними силами ринку кібербезпеки в Україні є цифровізація та зростання ризику реальних втрат від кібератак. Інші драйвери зростання ринку: широке впровадження цифрових рішень у бізнесі та державному секторі; постійні російські атаки, спрямовані на критичну інфраструктуру, бізнес та державні сервіси; зростання фінансової та репутаційної шкоди від кібератак; збільшення використання штучного інтелекту; стимулювання ринку проєктами та програмами міжнародної технічної допомоги.

Ключові тенденції українського ринку кібербезпеки: мережева безпека залишиться найбільшим сегментом із часткою 36% до 2029 року, тоді як хмарна безпека покаже найбільш динамічне зростання. Водночас українські розробники програмного забезпечення зберігатимуть відставання від міжнародних гравців за комплексністю рішень, а принципи «нульової довіри» визначатимуть нові патерни поведінки користувачів та бізнесу.

Дослідження здійснено з використанням комплексного підходу, що включає аналіз вторинних даних, експертні інтерв’ю та опитування стейкхолдерів ринку, конфіденційну аналітику та відкриті дані.

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