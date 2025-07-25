Закон про заборону використання ворожого софту – важливий для національної безпеки

25 июля 2025 г., 14:35

0

Tweet

Асоціація IT Ukraine підтримує законопроєкт №13505, який передбачає відмову від російського програмного забезпечення до 2030 року, що дозволить не тільки посилити кібербезпеку, але й сприятиме розвитку українських технологій, створенню нових робочих місць та підвищенню технологічного суверенітету.

Відмова від використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації створює можливості для розвитку та впровадження альтернативних ПЗ від українських та міжнародних розробників, що забезпечує сталість та безперервність діяльності бізнесу в умовах зростаючої загрози від агресора.

Використання російського програмного забезпечення є не тільки питанням кібербезпеки, але й прямою фінансовою підтримкою агресії проти України через податки, що сплачуються російським розробникам.

За даними експертів на 2024 рік, понад 70% українських компаній досі використовують ПЗ країни-агресора, що створює загрози витоку даних та можливості для кібератак на державні установи, критичну інфраструктуру та бізнес. Загалом, понад 40 програмних продуктів рф активно використовуються українцями попри 11 років війни.

Законопроєкт №13505 від 18.07.2025 «Про заборону використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації» є ключовим елементом посилення цифрової незалежності України, який: забезпечує повну відмову від закупівель, підтримки та використання «ворожого» та замаскованого програмного забезпечення зокрема у державному секторі, субʼєктах сектору безпеки та оборони, власниками та операторами критичної інфраструктури; визначає чіткі критерії ворожого софту і прозорий порядок формування його переліку; містить санкції та передбачає поступове виведення з обігу ворожого ПЗ до 2030 року.

Сайт проєкту VorozhyiSoft.in.ua, створений IT Ukraine Association для підтримки масштабного переходу України від російського софту до безпечних та сучасних програмних рішень. Цей онлайн-ресурс є інформаційною платформою, що агрегує корисні дані та ресурси для українських бізнесів, державних органів та громадськості. Зокрема, завдяки сайту «Ворожий софт» можна знайти інструменти для перевірки софту щодо його походження, обрати відповідне українське ПЗ для вирішення будь-яких задач, простежити хронологію розвитку законодавства в цій сфері та долучитися до підписання Маніфесту українських розробників ПЗ.

Асоціація IT Ukraine очікує, що законопроєкт буде схвалений у профільних комітетах і прийнятий Верховною Радою України як закон, що стане важливим кроком до забезпечення національної безпеки України та її технологічної незалежності.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах