Асоціація IT Ukraine відзначила двадцятиріччя

8 июля 2024 г., 13:46

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4 липня компанії-учасниці Асоціації, Рада представників, чинне та вже історичне керівництво Асоціації, партнери, фаундери та полісі-мейкери дякували ITU за вплив на розвиток ІТ, а також за просування інтересів індустрії в Україні та tech бренду держави на світовому рівні. Асоціацію привітали чисельні гості. Виконавча директорка ITU Марія Шевчук презентувала піврічні результати роботи Асоціації.

Учасники Загальних Зборів ITU першими в Україні дізналися, що в країні стартувало бета-тестування електронного бронювання в «Дії». Воно триватиме кілька тижнів, після чого послугу представлять масово. Співробітники зможуть у кілька кліків актуалізувати свої дані й це вже вважатиметься військово-обліковим документом. Керівники компаній зможуть обрати співробітників і забронювати їх.

Лише за останні пів року Асоціація взяла участь у понад 30 міжнародних подіях, виставках та торговельних місіях. Провела першу в Україні конференцію для комунікаційників в ІТ – Ukrainian TechComms Days, стала партнером масштабного шоуруму українського ІТ – «CВОЄ.ІТ». Цієї весни також втілили масштабний національний освітній проєкт «IT for UNI: Bootcamp 2.0 та зробили багато інших проєктів.

Асоціація активна і в напрямку GR: експертно долучалися до робочих груп та комітетів державних органів, працювали з темами бронювання, нацстратегії доходів тощо. Допомогли розробити санкції проти рф в частині доступу до новітніх технологій. Проаналізували понад 750 законопроєктів та 1200 рішень КМУ, запустили для мемберів портал Є-Support для їх всебічної юридичної підтримки. Сьогодні завершується відбір Амбасадорів Асоціації, розпочалась активна робота щойно сформованих комітетів за вертикалями AgriTech, CyberTech, FinTech та EdTech.

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