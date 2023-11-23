Нова відеокарта ASUS має слот M.2 для NVMe-накопичувача

23 ноября 2023 г., 13:35

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Компанія ASUS представила Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD, за її заявою, першу у світі відеокарту, оснащену слотом M.2 для високопродуктивного накопичувача NVMe.



За своєю суттю ця відеокарта пропонує ті ж функції, що й звичайна ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti з 8 ГБ відеопам’яті: RT-ядра третього покоління й тензорні ядра четвертого покоління з підтримкою технологій DLSS 3.5 та Frame Generation забезпечують трасування променів у реальному часі. Завдяки чому відеокарта дає змогу поринути у світ сучасних ігор з максимальною якістю графіки. Створена у формфакторі товщиною 2,5 слота з лише одним 8-контактним роз’ємом живлення PCIe, відеокарта Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD підійде практично до будь-якої збірки.



Унікальна особливість Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD – слот M.2 у спеціальному вирізі на зворотному боці відеокарти, призначений для встановлення SSD-накопичувача NVMe типорозміру 2280. Таким чином, це перша відеокарта споживчого класу, яка пропонує такий вбудований слот.



Попри те, що RTX 4060 Ti є графічним процесором, сумісним із шиною стандарту PCIe 4.0, якщо і материнська плата, і накопичувач NVMe у системі підтримують стандарт PCIe 5.0, накопичувач працюватиме на повній швидкості PCIe 5.0. Саме через це ASUS рекомендує встановлювати Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD у верхній слот PCIe материнської плати, який обмінюється даними з процесором напряму. Це оптимальне рішення для тих власників ігрових систем, кому потрібен високошвидкісний і надійний накопичувач. Зазначено, що його встановлення не впливає на продуктивність графіки в іграх, а операції читання й запису здійснюються без жодних затримок.



Встановлення накопичувача SSD в слот відеокарти надає користувачам додаткові переваг, адже Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD оснащено двома потужними вентиляторами Axial-Tech, які забезпечують ефективне охолодження відеокарти під час гри – ці вентилятори знижують також робочу температуру накопичувача M.2. Відеокарта містить термопрокладку для слота M.2, що дає змогу повноцінно використовувати радіатор відеокарти для відведення тепла від накопичувача. За результатами тестування ASUS, при підключенні накопичувача до Dual GeForce RTX 4060 Ti робоча температура SSD може бути на 40% нижче в порівнянні зі звичайним підключенням накопичувача до слота материнської плати, що гарантує стабільно високу швидкість операцій читання й запису та довгий термін експлуатації накопичувача.

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