Ринок смартфонів відновиться з уповільненням падіння до 5% у 2023 році

23 ноября 2023 г., 11:35

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Згідно з новими прогнозами Canalys, світовий ринок смартфонів має перші ознаки відновлення після падіння на 12% у 2022 році. Хоча у цьому році все ще очікується падіння поставок на 5%, пом’якшення спаду вказує на стабілізацію, оскільки такі регіони, як Близький Схід, Африка та Латинська Америка, повертаються до зростання на рівні 9%, 3% та 2% відповідно.



За весь 2023 рік буде відвантажено 1,13 мільярда смартфонів, і очікується, що у наступному році цей показник зросте на 4% і досягне 1,17 мільярда одиниць. Очікується, що в 2027 році ринок смартфонів досягне 1,25 мільярда одиниць, а середньорічний темп приросту (CAGR) (2023-2027 рр.) складе 2,6%.



«Індустрія смартфонів явно виходить зі своїх найтемніших днів, хоча поставки залишаються більш ніж на 20% нижчими за піковий показник 2017 року, - заявив Тобі Чжу (Toby Zhu), старший аналітик Canalys. - Хороша новина полягає в тому, що споживачі цінують свої пристрої більше, ніж будь-коли раніше: середня ціна продажу зараз перевищує 440 доларів порівняно з 332 доларами у 2017 році. Прибутковість зростає для виробників, які цілеспрямовано запускають пристрої новими яскравими функціями, щоб привабити споживачів на ключових ринках, що зростають».



«Відродження сегменту смартфонів у 2024 році буде стимулюватися ринками, що розвиваються, де пристрої залишаються невід’ємною частиною зв’язку, розваг і продуктивності, - зазначає Саньям Чаурасія (Sanyam Chaurasia), старший аналітик Canalys. - Кожен третій смартфон, поставлений у 2024 році, буде придбаний в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, тоді як у 2017 році цей показник становив лише один з п’яти. У цьому регіоні також спостерігатимуться одні з найшвидших темпів зростання на рівні 6% у річному обчисленні завдяки відновленню попиту в Індії, Південно-Східній та Південній Азії. У міру стабілізації макроекономічних умов і довіри споживачів в цих країнах оновлення сегменту прискориться».



«Можливості вбудованого штучного інтелекту матимуть обмежений вплив на оновлення смартфонів високого рівню у 2024 році, - попереджає Рунар Бьорховде (Runar Bjørhovde), аналітик Canalys. - Ми очікуємо, що менше 5% смартфонів, які будуть поставлені в наступному році, будуть оснащені просунутими чипсетами з підтримкою АІ, які можуть працювати з моделями АІ на пристрої. Зростання преміум-смартфонів зупинилося, оскільки попит на заміну на розвинених ринках, таких як Західна Європа і США, залишається слабким. Багато споживачів на цих ринках вже перейшли на висококласні пристрої під час пандемії, коли вільних коштів було вдосталь. Справжній цикл зростання преміум-пристроїв у цих регіонах, ймовірно, відбудеться знову не раніше 2024-2025 років, коли функції АІ та варіанти використання стануть достатньо переконливими, щоб мотивувати оновлення».



«Очікується, що з поліпшенням умов ведення бізнесу у 2024 році китайські гравці, такі як HONOR, TRANSSION та Xiaomi, будуть агресивно розширюватися за межами Великого Китаю, а не грати в обороні, - додав Чжу. - Попри геополітичну невизначеність, що зберігається, очікується посилення конкуренції, особливо на швидкозростаючих ринках, що розвиваються. Проте, оптимізм серед представників каналів, постачальників і ланцюгів поставок зростає».

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