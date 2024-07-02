IT-Enterprise допомогла PGA Electric оптимізувати ціноутворення на кабельну продукцію

2 июля 2024 г., 15:35

0

Tweet

Румунська компанія PGA Electric, що спеціалізується на виробництві кабельної продукції та супутніх матеріалів, працює з понад 3 тис. клієнтів і має річний товарообіг понад 38 млн євро. Та попри високі показники, компанія потребувала вдосконалення і посилення бізнес-процесів кабельно-провідникового виробництва.

Команда PGA Electric звернулася до української компанії IT-Enterprise щодо оптимізації розрахунку собівартості готової продукції, враховуючи вартість матеріалів і виробничі процеси, та щодо забезпечення автозавантаження результатів у корпоративну ERP-систему.

Проєкт реалізовано за 8 місяців командою IT-Enterprise, яка впровадила екосистему програмних рішень з Master Data Management, Product Data Management, CableDesigner, CableCost, APS і MES. Це дозволило компанії PGA Electric значно поліпшити свою роботу: структурувати інформацію, скоротити часові витрати, підвищити продуктивність, зменшити матеріальні витрати, усунути помилки через людський фактор, оперативно опрацьовувати запити клієнтів, моделювати нормативну ціну продукції тощо.

«Проєкт впровадження програмних рішень і навчання реалізовано на 95% дистанційно, що є показником продуктивних комунікацій і високого рівня проєктної дисципліни обох команд. Результати та економічний ефект від оптимізації процесів розрахунку цін дозволяє управляти маржинальністю виробів і надавати клієнтам кращі пропозиції та варіанти розрахунків ціни продукції», – коментує Олександр Свідерський, керівник проєктів IT-Enterprise.

Зокрема цифровізація дозволила PGA Electric зменшити витрати на виробництво виробів на 0,5-2%. Важливо відзначити, що цей проєкт також спрямований на оптимізацію роботи R&D-команди та процесу виробництва продукції компанії PGA Electric.

PGA Electric планує збільшити обсяги експорту на ринки Європи, і тому фокусується на гнучкості, зниженні витрат, масштабуванні виробничих і логістичних потужностей, а також впровадженні інструментів ІТ.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір