В основі AI-асистента Дія лежить low-code платформа Liquio від Kitsoft

У вересні Україна запустила AI-асистента в Дії, який не просто консультує, а й замовляє для громадян державні послуги. Технологічну основу Дія.AI, на якій стала можливою перша у світі державна послуга з AI-асистентом, разом із Мінцифрою створила IT-компанія Kitsoft.

Зокрема, важливу роль відіграла low-code платформа Liquio від Kitsoft. Вона забезпечує стандартизовану логіку запуску державних послуг і швидку інтеграцію між системами, працює стабільно під високими навантаженнями та відповідає вимогам безпеки національних проєктів. Liquio лежить в основі порталу Дія та цілої низки державних рішень – від єМалятко й е-Підприємець до е-Резидента та порталу е-Ветеран.

Технологічна основа Дія.AI спирається на дві ключові компоненти. Low-code платформа Liquio лежить в основі порталу Дія. Її стандартизована архітектура дозволила швидко підключити AI-асистента без перебудови державних систем. На базі Liquio команда Kitsoft створила сервісний шар – інтерфейс, через який AI може виконувати реальні дії. Платформа «розуміє» структуру послуг і послідовність кроків, необхідних для їх запуску.

Model Context Protocol (MCP) – це «мова», якою AI взаємодіє з державними сервісами. Він описує: які послуги доступні, які параметри потрібно передати, який результат має повернути система.

Тому коли користувач формулює запит природною мовою, асистент інтерпретує його й через MCP звертається до державної системи: наприклад, щоб відкрити ФОП або сформувати довідку про доходи.

Kitsoft інтегрували MCP у Liquio, створили інтерфейсну частину, під'єднали необхідні сервіси та протестували всі сценарії роботи асистента. Команда забезпечила технологічний рівень, який дозволяє AI виконувати реальні дії, а не лише консультувати.

Щоб AI-асистент міг не лише відповідати, а й діяти, було вирішено кілька ключових технічних викликів на порталі Дія: отримання даних із реєстрів та формування документів у реальному часі; миттєва відповідь системи; масштабування на мільйони користувачів; безпека за замовчуванням – AI не бачить персональних даних.

Перш ніж запит потрапляє до LLM, відбувається фільтрація та повне видалення персональних даних. У моделі залишається тільки суть: «користувач хоче відкрити бізнес», «користувачу потрібна інформація про податкову групу» чи інший запит. На основі цього LLM формує відповідь, а система Дії вже локально доповнює її персональними даними, релевантними конкретному користувачу. Саме тому LLM працює лише з абстрактними запитами, а персоналізований результат бачить тільки авторизований користувач.

